"الشعبية": المقاومة تقاتل وفقًا لاستراتيجية شاملة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بكل أذرعها العسكرية، تخوض المعركة وفقا لاستراتيجية وضعت لاستنزاف قوات العدو وتحقيق النصر لشعبنا، وأن هذه الحرب لن تنتهي إلا بانتصار للمقاومة

وشددت الجبهة، في تصريح صحفي، أنّ كل معركة بها احتمالات للتراجع أو الإخفاق في بعض الجوانب الخططية ولكن المقاومة لم تتعرض حتى الآن لأي من هذا، وأنّ ما اعتاده شعبنا من صدق هذه المقاومة وثقته الكاملة بما تعلنه، هو نقطة القوة الرئيسية في هذه المعركة بجانب تصميم المقاومة مقاتلين وقادة على تحقيق النصر.

وأوضحت الجبهة أن المقاومة تبذل كل جهودها لتجنيب أبناء شعبنا جرائم العدو الوحشية، وهو ما يحملها أعباء إضافية تنهض بها بكل تصميم وروح فدائية.

ودعت الجبهة جماهير شعبنا وأمتنا واحرار العالم لتصعيد الفعل والنضال ضد قوى التحالف العدواني، وتحويل الغضب الشعبي، إلى نار تحرق قوى العدوان وداعميه في كل موضع من هذا العالم.

واختتمت الجبهة بتأكيد الثقة الكاملة بتحقيق انتصار تاريخي لشعبنا، رغم الجرائم الوحشية لجيش العدو وحرب الإبادة التي تجري على مدار الساعة، وتكالب قوى العدوان على شعبنا، فإرادة شعبنا التي تجسدها مقاومته هي الانتصار على هذا العدو المجرم.

المصدر / فلسطين أون لاين