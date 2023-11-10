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قطر تحذر من نية الاحتلال "الواضحة" بارتكاب مجزرة في مجمع الشفاء الطبي

10 نوفمبر 2023 . الساعة 22:19 بتوقيت القدس
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حذرت الخارجية القطرية من النية الواضحة لدى الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة جديدة في مجمع الشفاء الطبي في غزة.

وطالبت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي "بالتدخل العاجل لتوفير الحماية لمجمع الشفاء الطبي ومن فيه، مؤكدة رفضها جرائم قوات الاحتلال باستهداف المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان في غزة".

وأضافت أن "قطر ومصر تجريان محادثات في القاهرة، لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف في وقت سابق الجمعة، مبنى العيادات في مجمع الشفاء الطبي الذي تؤوي ساحاته آلاف النازحين.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أن "قصف مجمع الشفاء خلّف 13 شهيدا وعشرات الجرحى".

 

المصدر / وكالات
#الشفافية الدولية #غزة #مجزرة اللد #مجمع تجاري

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