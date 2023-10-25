آفاد" التركية تطلق حملة مساعدات لصالح فلسطين

أطلقت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) حملة جمع تبرعات لفلسطين التي تتعرض لعدواني إسرائيلي بربري.

وأعلنت "آفاد" في منشور على "إكس" اليوم، إطلاقها حملة تحت شعار "يداً بيد من أجل فلسطين".

وقالت: "ندعوكم إلى المشاركة في حملة المساعدات التي أطلقناها لصالح إخواننا الفلسطينيين الذين يكافحون من أجل الحياة تحت هجوم مكثف منذ أيام. نقوم بإيصال تبرعاتكم إلى إخواننا الفلسطينيين".

وأضافت: "نعرب عن شكرنا لشعبنا العزيز الذي يقف دائما إلى جانب المظلومين في كل الظروف".

وأرفقت تدوينتها بالحسابات المصرفية التي يمكن للمواطنين التبرع عبرها.

المصدر / فلسطين أون لاين