6 شهداء بنيران وصواريخ الاحتلال في جنين وقلنديا وقلقيلية

استشهد، اليوم الأربعاء، ستة مواطنين، بينهم أربعة جراء قصف في مخيم جنين، واثنان برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس، ومدينة قلقيلية.

ففي جنين، قال شهود عيان إن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على الأقل صوب مجموعة من المواطنين في محيط مقبرة مخيم شهداء جنين، ما أدى لاستشهاد الشبان: محمد قدري الصباح، ومحمود الفايد، ومحمد أبو قطنة، إضافة لإصابة الطفل عيد نبيل قاسم مرعي (15 عاما)، والذي أعلن عن استشهاده في وقت لاحق متأثرا بجروحه.

وفي قلقيلية، استشهد الشاب حمزة صايل طه (19 عاما)، صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى درويش نزال الحكومي بالمدينة، إن الشاب طه، كان قد أصيب بالرصاص في الصدر، واستشهد في وقت لاحق متأثرا بجروحه.

وفي قلنديا، أعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب أحمد غالب مطير برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم قلنديا للاجئين، شمال مدينة القدس المحتلة.

وذكرت الصحة أن الشاب مطير وصل إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، مصابا بالرصاص الحي في الصدر والرأس، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق متأثرا بجروحه.

وبارتقاء الشهداء الستة، ارتفعت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية الى 104، منذ السابع من أكتوبر الجاري، بينهم شهيدان داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين