استشهاد 5 شبان بالضفة يرفع الحصيلة لـ90 منذ بدء "طوفان الأقصى"

شهدت الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما دارات اشتباكات مسلحة في بعض المناطق، أسفرت عن استشهاد 5 شبان في رصاص الاحتلال، ما يرفع حصيلة الشهداء بالضفة منذ "طوفان الأقصى" إلى 90 شهيدا.

واستشهد شاب في بلدة طمون قضاء طوباس برصصا في الرأس، بينما استشهد شابان بقصف جوي للاحتلال لمسجد في مخيم جنين، فيما بلغ عن شهيد رابع في مخيم عسكر الجديد في نابلس، جراء إصابته برصاصة في القلب، وأعلنت وزارة الصحة عن شهيد خامس في قباطية.

شهيدا طوباس ونابلس

واستشهد عدنان جهاد بني عودة (19 عاما)، بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة طمون قضاء طوباس.

واستشهد الشاب مالك جميل شرقاوي (26 عاما)، برصاصة في القلب أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال اقتحام نابلس.

وفي مخيم جنين، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجراح متفاوتة، بقصف جوي للاحتلال استهدف مسجد الأنصار في المخيم.

يأتي ذلك، فيما شهدت مدينة نابلس نشاط أمني للاحتلال في المنطقة الشرقية للمدينة، حيث قامت آليات إسرائيلية باقتحام مخيم عسكر القديم، وبلغ عن إصابتان برصاص الاحتلال في مخيم عسكر الجديد.

مخيم عسكر

وأعلن الهلال الأحمر "إصابة شابين بالرصاص الحي أحدهما بالصدر والأخر بالقدم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم عسكر الجديد.

وانسحبت قوات الاحتلال من مخيم عسكر بعد مواجهات واشتباكات مسلحة، أسفرت عن استشهاد شاب ووقوع إصابات.

واندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال في بلدة قباطية التي تحاصر منزلا في أحد الأحياء السكنية، حيث دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات نحو البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلد قراوة بني حسان غرب سلفيت، كما اقتحمت القوات مدينة طولكرم، وعدة منازل في بلدة زيتا شمال طولكرم، في وقت قامت جرافة لجيش الاحتلال بتخريب ممتلكات الأهالي خلال اقتحام مدينة طوباس.

حصيلة رسمية

وأعلنت وزارة الصحة وصول شهيد برصاص الاحتلال من قباطية إلى مستشفى جنين الحكومي، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ الفجر إلى 5 شهداء، ومنذ السابع من أكتوبر إلى 90 شهيدا.

المصدر / فلسطين أون لاين