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حماس تزف القائد أسامة المزيني

حماس تزف القائد أسامة المزيني

21 أكتوبر 2023 . الساعة 18:06 بتوقيت القدس
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الشهيد القائد أسامة المزيني

نعت حركة المقاومة الاسلامية حماس رئيس مجلس الشوري فيها بإقليم قطاع غزة أسامة المزيني الذي استشهد إثر قصف إسرائيلي في إطار حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم "إننا وأمام استشهاد هذا القائد الوطني الكبير والذي كرّس حياته في خدمة فلسطين وشعبها الأبي، نؤكّد أن مسيرة الشهادة التي تمتزج فيها دماء القادة والجند من أبناء حركة حماس بدماء شعبنا المرابط الصامد في غزة ، فداء لأرضنا ومقدساتنا"

وأكدت "المضي بمسيرة الشهداء حتى كنس الاحتلال وتحرير الاقصى والقدس وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة".

وكان للمزيني حضور قوي في ملف صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" عام 2011 والتي نتج عنها الإفراج عن 1027 اسيرا فلسطينيا مقابل الجندي جلعاد شاليط.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #القائد جمعة الطحلة #حماس والشعبية

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