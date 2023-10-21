ارتفاع عدد الجرحى الإسرائيليين منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى 5007

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، السبت، ارتفاع عدد الجرحى الإسرائيليين منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري إلى 5007 شخصا.

وقالت وزارة صحة الاحتلال في بيان إن "عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات حتى السبت وصل 5007، إصابة 12 منهم حرجة و285 خطيرة و775 متوسطة، بينما إصابات الباقين طفيفة".

مصابون ما زالوا في المستشفيات

وأشارت إلى أن "عدد المصابين الذين ما يزالون في المستشفيات بلغ السبت 298 شخصا، بينهم 52 بحالة خطيرة، 172 متوسطة و74 طفيفة".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها "هيئة البث"، أعلنت مقتل ما لا يقل عن 1400 إسرائيلي منذ بداية الحرب.

ولليوم الخامس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين