أمريكا تقف إلى جانب العدوان الإسرائيلي وتحرك حاملة طائرات ثانية لشرق المتوسط

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى شرق البحر المتوسط، يأتي في إطار ما أسماه "ردع الأعمال العدائية ضد (إسرائيل)، في وقت تمارس الأخيرة عملية تطهير عرقي وصب للحمم النارية فوق رؤوس المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وستنضم حاملة الطائرات "يو اس اس أيزنهاور" ومجموعة السفن الحربية التابعة لها إلى الحاملة "جيرالد فورد"، التي سبق وأن تم نشرها في المنطقة في أعقاب هجوم المقاومة قبل أسبوع على مستوطنات غلاف غزة.

تبجح واشنطن

وتبجح أوستن في بيان إن نشر السفن الحربية يشير إلى "التزام واشنطن الحازم بأمن (إسرائيل)، وتصميمنا على ردع أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى تصعيد هذه الحرب".

وفي نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن نشر حاملة الطائرات الثانية، شدد الرئيس الأميركي جو بايدن، في مكالمة مع رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، على دعم واشنطن لجهود حماية المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين