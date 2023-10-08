إدارة سجون الاحتلال تشدد من إجراءاتها العقابية بحق الأسرى

أقدمت إدارة سجون الاحتلال منذ يوم أمس، على فرض "إجراءات عقابية"، بحق الأسرى في سجون الاحتلال وضيّقت عليهم.

واقتحمت قوات قمع السجون مجموعة من الأقسام في سجن (النقب) وسحبت الأجهزة الكهربائية، وعزلت الأقسام عن بعضها البعض، كما وأقدمت على نقل الأسير مسلمة ثابت إلى الزنازين.

وفي سجن (مجدو) كذلك اقتحمت قوات القمع أقسام الأسرى، وأقدمت على سحب الكهربائيات من الأسرى، وعزلت الأقسام عن بعضها البعض

وعقب عمليات الأسر الكبيرة من المقاومة، شرعت إدارة سجون الاحتلال بإغلاق الأقسام في السجون كافة، وسحب جميع قنوات التلفاز المتاحة للأسرى رغم محدودية عددها.

أجهزة تشويش وإلغاء زيارات

وشرعت إدارة سجون الاحتلال بتركيب أجهزة تشويش إضافية، وإيقاف زيارات عائلات الأسرى، وإبلاغ المحامين بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة هذا الأسبوع.

وقرر الاحتلال كذلك، بموجب أمر عسكري، زيادة مدة تمديد توقيف الأسرى من 96 ساعة إلى 8 أيام، ومنع لقاء المحامي في الأيام الأربعة الأولى على الاعتقال لجميع الأسرى.

واقتحمت قوات القمع أمس قسم الأسيرات في سجن "الدامون"، مستخدمة الغاز السام، وقطعت عنهنّ الكهرباء، وعزلت ممثلة الأسيرات مرح باكير، ونقلتها إلى سجن كيشون.

وفي ضوء ذلك قررت الأسيرات اتخاذ خطوات احتجاجية تتمثل في إرجاع وجبات الطعام، ورفض ما يسمى بإجراء "العدد".

من الجدير ذكره، أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال يبلغ أكثر من 5250 معتقلا، بينهم 39 معتقلة، و170 طفلًا، وأكثر من 1300 معتقل إداري.

المصدر / فلسطين أون لاين