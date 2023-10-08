أبو زهري يتهم الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في غزة

اتهم عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج، سامي أبو زهري، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب من خلال استهداف المدنيين والبيوت السكنية وتدميرها على ساكنيها في غزة.

وقال أبو زهري في تغريدة له، اليوم الأحد، إن الصمت الدولي يشجع على ارتكاب هذه الجرائم وهذا يدفع شعبنا للمواجهة بكل الوسائل.

واستشهد نحو 313 مواطنا فلسطينيا في غزة، وأصيب أكثر من 1990، في عدوان إسرائيلي على غزة، فيما استشهدت أكثر من عائلة بشكل كامل جرّاء استهداف بيوتها دون سابق إنذار من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين