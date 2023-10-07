حملة تخفيض رسوم الترخيص تلقى قبولًا في الشارع الغزي

غزة/ رامي رمانة:

لاقت حملة التخفيضات التي أطلقتها وزارة النقل والمواصلات مطلع الشهر الجاري في قطاع غزة استحسانًا وترحيبًا كبيرين من أصحاب المركبات، إذ تسهم الحملة في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المركبات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع.

سائق المركبة "أبو علاء" أحد الأشخاص الذين استفادوا من هذه الحملة، إذ كان على مركبته الديزل مبلغ 1400 شيقل، متأخرات مدة عام لمصلحة وزارة النقل والمواصلات، وفي حملة التخفيضات دفع أبو علاء 750 شيقلًا فقط، وحصل على تجديد ترخيص مركبته مدة ثلاثة أشهر.

قال أبو علاء لصحيفة "فلسطين": "كنت أنتظر الحملة بفارغ الصبر، فالتخفيف أسهم كثيرًا في تقليل العبء المالي عن نفسي، وتيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بمركبتي".

ومن جهته، استفاد السائق كمال سليمان من هذه الحملة، فقد كان عليه دفع 6000 شيقل متأخرات، لكنه دفع نصف المبلغ، وحصل على ترخيص لمركبته مدة عام، مشيراً إلى أن هذه الفرصة كان لها تأثير إيجابي في الوضع المالي الخاص به، داعياً الوزارة إلى زيادة نسب الخفض وإطالة الفترة لمنتصف العام المقبل.

المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات، أنيس عرفات، قال: "إن الحملة لاقت ترحيبا كبيرا، حيث شهدنا في الأيام الأولى من إطلاقها توافد العديد من أصحاب المركبات للاستفادة من الخصومات، حيث توجد مراكز تقديم خدمة الترخيص تابعة للوزارة داخل مراكز الفحص الفني الدينموميتر؛ للتسهيل على المواطنين".

وأضاف عرفات لصحيفة "فلسطين" أن الحملة الجديدة فيها مميزات إضافية عن الحملة السابقة في عام 2022، حيث استفادت مركبات الملاكي البنزين بنسبة خصم 50٪ مقارنة بالحملة السابقة لسنة 2022 التي كانت نسبتها 30٪ من نفس النوع، مشيرًا إلى أن نسبة عدد المركبات الملاكي من إجمالي المركبات تبلغ 60%.

اقرأ أيضًا: "المواصلات" تعلن انطلاق حملة لتخفيض رسوم تراخيص المركبات

وتابع عرفات أن الحملة الجديدة تمكن أصحاب المركبات الملاكي الديزل من الحصول على التخفيض المميز مقارنة بحملة سنة 2022، حيث كانت قبل الحملة نسبة الاستفادة 50٪ من الرسوم، بواقع 1500شيقل، وفي الحملة الجديدة يوجد خصم آخر بمقدار 50٪ من نصف الرسوم المخفضة أصلاً، لتصل نسبة الخصم الإجمالية إلى 75٪ من رسوم الملاكي الديزل، لتصبح 750 شيقلاً.

كما قدمت الحملة أيضًا تخفيضًا لأصحاب المركبات العمومية بنسبة 50٪ وأصبحت رسوم الترخيص غير شاملة الضريبة 536 شيقلاً فقط، وأيضاً يوجد خصم ضريبي يصل إلى 50%. في حين كان السائقون يدفعون في حملة 2022 مبلغ 925 شيقلاً على رسوم الترخيص.

وفي سياق آخر، تسمح الحملة لأصحاب المركبات الملتزمين بالترخيص وستنتهي رخص مركباتهم بالاستفادة من حملة التخفيض حين انتهاء رخص مركباتهم بعد انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2023 والاستفادة من الحملة بنسبة 50%.

وأشار عرفات إلى أن الحملة تسمح بتجديد رخص القيادة المنتهية أو السارية وتكملة فترة السريان لغاية 10 سنوات ما لم يوجد أي مانع حسب قانون المرور. إلى جانب ذلك، تسمح الحملة لوسائط الإبحار بالحصول على خصم بنسبة 50%.

ونبه إلى وجود قرار يسمح للمركبات الصغيرة بالتحويل إلى عمومي داخلي، والتحويل إلى مركبات عمومي (مكتب تاكسيات فقط) بشرط ألا يزيد عمر المركبة على عشر سنوات.

وفي السياق ثمنت نقابة سائقي الأجرة قرار وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة تفعيل حملة تخفيض رسوم الترخيص وتمديدها حتى نهاية العام الجاري بنسبة 50%، مطالبة بتثبيت تخفيض ترخيص المركبات العمومية دائمًا.

اقرأ أيضًا: "النقل والمواصلات" تعلن قرارا مهما لترخيص السيارات المتراكم رسومها

وأكدت النقابة في تصريح صحفي أن القرار جاء بعد مطالبات قدمتها النقابة لتجديد حملة التخفيض، مشيدةً باستجابة الوزارة لمطالب السائقين.

وشددت على أن أهمية القرار تنبع من توقيت إصداره، في ظل واقع صعب يعيشه السائقون، وارتفاع أسعار الوقود والغلاء المعيشي، مشيرة إلى أن القرار يخفف عن كاهل السائقين، ولاقى رضا كبيرًا منهم.

وأشارت إلى وجود إقبال كبير من السائقين على تصويب أوضاعهم القانونية بنسبة 64% منذ انطلاق حملات التخفيض في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 التي جُددت عدة مرات.

وأثنت أيضًا على قرار رفع سريان رخصة القيادة إلى 10 سنوات متواصلة بدلاً من خمس سنوات، وتخفيض رسوم ترخيصها إلى 50%، مؤكدًة أن كل هذه القرارات مجتمعة تسهم في تخفيف الأعباء المالية على السائقين.

وطالبت كذلك بضرورة ضبط قطاع النقل العمومي، وإيقاف المركبات الملاكي عن العمل في النقل العمومي.