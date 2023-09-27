"المواصلات" تعلن انطلاق حملة لتخفيض رسوم تراخيص المركبات

أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن انطلاق حملة التخفيض على رسوم تراخيص المركبات بكافة أنواعها ورخص القيادة.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات أنيس عرفات، في مؤتمر صحفي، بمقر المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الأربعاء بمدينة غزة، إن الحملة تبدأ من يوم الأحد القادم 01/10/2023 حتى 31/12/2023.

وقال إن الحملة تشمل تخفيضًا بنسبة 50% من رسوم ترخيص المركبات بكافة أنواعها بما يشمل الديون المتراكمة على المواطنين، وتخفيض بنسبة 50% من رخص القيادة وإتاحة إمكانية التجديد لمدَّة 10 سنوات بحد أقصى.

وأكد عرفات، أن الحملة تأتي نتيجة استشعار الوزارة بأهمية مساعدة السائقين في تسوية أمورهم القانونية وأثره الإيجابي على الحالة المرورية في غزة، ودوره في الحد من الحوادث المرورية.

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وشدَّد على أن وزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع شركائها المحليين تسعى لاتخاذ قرارات تساهم في تعزيز الأمن المروري، مضيفًا: "إن حماية أرواح أبناء شعبنا واجب وأمانة ومن واجبنا جميعًا؛ حكومةً ومجتمعًا ومؤسسات أن نتعاون، ونتكاتف، ونَتعاضد، من أجل تحقيق هذه الغاية النبيلة".

وأشار عرفات، إلى أن الوزارة سعت على مدار السنوات الماضية لتعزيز السلامة على الطرق ورفع مستوى الوعي المروري لدى السائقين وتشجيعهم على الالتزام بقوانين السير من خلال مشاريع وحملات عديدة أطلقتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأمن الوطني ممثلة بالإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة.

وأوضح أن جهود الوزارة تأتي في إطار مساعيها الدائمة لتعزيز الحالة المرورية ومراعاة للظروف التي يعيشها أبناء شعبنا وضمن حرص الوزارة على التسهيل والتيسير على السائقين.

المصدر / فلسطين أون لاين