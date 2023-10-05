الاحتلال يمنع لجنة إعمار الخليل من الترميم في البلدة القديمة

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، لجنة إعمار الخليل من مباشرة العمل على ترميم منزل في البلدة القديمة من الخليل جنوب الضفة الغربية، واحتجزت طواقم العمل.

وقال المدير العام للجنة عماد حمدان، خلال تصريحات صحفية: إن "قوات الاحتلال منعت طواقم العمل من ترميم منزل بمنطقة السهلة في البلدة القديمة من الخليل، واحتجزت طواقم العمل ومن ضمنها المقاول والمهندس المشرف، عند محاولتها فتح باب المنزل ومباشرة العمل فيه".

اقرأ أيضاً: لجنة إعمار الخليل تدعو لهبة شعبية لاستعادة الحرم الإبراهيمي

وأضاف: "حاولنا أكثر من مرة ترميم هذا المنزل إلا أن قوات الاحتلال تمنع ذلك، ويقع المنزل، البالغة مساحته ما يقارب 180 مترًا مربعًا فوق محال تجارية مغلقة بأوامر احتلالية عسكرية، في موقع مهم جدًّا، ويشكل هدفًا إستراتيجيًّا للاحتلال ومستعمريه، للسيطرة على تلك المنطقة، وهو محاذٍ لمنزل عائلة "اجراوي" الذي استولى عليه المستعمرون قبل نحو أكثر من عام".

وعدَّ هذا الإجراء يأتي "ضمن سياسة الاحتلال الإستيطاني الهادفة إلى الإبقاء على المنازل والمحال التجارية في البلدة القديمة خالية من المواطنين، وغير صالحة للاستخدام أو للسكن، لفتح المجال للمستعمرين للاستيلاء عليها، وتغيير ملامحها الثقافية والحضارية، والإضرار بهذا الموروث التاريخي، المدرج على لائحة التراث العالمي لدى "اليونسكو" منذ عام 2017".

ويعيش نحو 400 مستوطن في بؤر استيطانية بالجزء الخاضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي من مدينة الخليل، وسط ربع مليون مواطن فلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين