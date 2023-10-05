فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة الغذاء العالمية

حماس تدعو لجمعة حاشدة دفاعًا عن المسجد الأقصى

برشلونة يوضح تفاصيل إصابة ليفاندوفسكي

صعود ملحوظ جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

"الاقتصادية" بالتشريعي تعقد ورشة حول "مشروع قانون الكهرباء العام"

"قفيشة" يدعو للحشد وأداء صلاة الجمعة بـ"الأقصى"

الاحتلال يمنع لجنة إعمار الخليل من الترميم في البلدة القديمة

مستوطن يحرث أرضًا في الأغوار تمهيدًا للاستيلاء عليها

"التربية والتعليم" تُحيي يوم المعلّم العالمي عبر تقديرها للمعلّم الفلسطيني

القدس في مرمى الاستهداف والتهويد.. حملات اعتقال وإبعاد وعشرات حالات الهدم

حماس تدعو لجمعة حاشدة دفاعًا عن المسجد الأقصى

05 أكتوبر 2023 . الساعة 13:09 بتوقيت القدس
...
مرابطون في ساحات المسجد الأقصى

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، أبناء جماهير شعبنا الفلسطيني، في كل مدن وقرى الوطن، للنفير والحشد والرباط داخل المسجد الأقصى المبارك يوم غدٍ الجمعة، 6 أكتوبر 2023، دفاعاً عنه، وللتأكيد على إسلاميته، في مواجهة الاحتلال وقطعان المستوطنين، العابثين بقدسيته، والساعين لتقسيمه وهدمه لبناء هيكلهم المزعوم.

اقرأ أيضًا: "اقتحم ولا تخف فالشرطة تحمي جبل المعبد".. شعار المتطرفين لاقتحام "الأقصى"

وأكدت "حماس" في بيان لها، تلقى "" نسخة عنه، أن العربدة التي سادت فترة "الأعياد اليهودية"، ومحاولات الاحتلال للسيطرة على المسجد الأقصى لن تنجح.

وشدَّدت على أن شعبنا ومقاومته سياجًا حاميًا لقدسنا وأقصانا مهما كان الثمن.

واقتحم اليوم الخميس مئات المستوطنين المتطرّفين باحات المسجد الأقصى، في اليوم الأخير من أيام ما يسمَّى "عيد العُرش" العبري، وسط اعتداءات وتضييق غير مسبوق على المواطنين والمرابطين المقدسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأقصى #المسجد الأقصى #حماس #جمعة الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة