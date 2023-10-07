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7 أكتوبر في ذاكرة أحداث فلسطين

07 أكتوبر 2023 . الساعة 07:30 بتوقيت القدس
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7 أكتوبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 7 أكتوبر/ تشرين الأول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1938 المؤتمر البرلماني العربي يعقد في القاهرة ويقر ببطلان تصريح بلفور ويرفض تقسيم فلسطين وهجرة اليهود إليها.
  • 1981 مجلس الشعب المصري يوافق على ترشيح نائب الرئيس محمد حسني مبارك لمنصب الرئيس.
  • 2001 الولايات المتحدة تبدأ الحرب على أفغانستان لإسقاط حكومة طالبان بعد رفضها تسليم أسامة بن لادن.
  • 2002 استشهاد 14 مواطنًا جراء اجتياح قوات الاحتلال مناطق حي الأمل والكتيبة والبلدة في خان يونس.
  • 2004 مقتل 69 إسرائيليًا في انفجار هز فندق هيلتون طابا في شبة جزيرة سيناء.
  • 2014 إصابة جنديين إسرائيليين بتفجير حزب الله عبوة ناسفة في دورية إسرائيلية بمزارع شبعا.
  • 2018 القسامي أشرف نعالوة من طولكرم اقتحم مجمع بركان الصناعي الاستيطاني قرب سلفيت وقتل مستوطنين.
  • 2023 المقاومة تدك دولة الاحتلال بمئات الصواريخ وعناصرها تدخل المدن المحتلة بالجيبات والراجمات.
المصدر / فلسطين أون لاين
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