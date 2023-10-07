7 أكتوبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 7 أكتوبر/ تشرين الأول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1938 المؤتمر البرلماني العربي يعقد في القاهرة ويقر ببطلان تصريح بلفور ويرفض تقسيم فلسطين وهجرة اليهود إليها.
- 1981 مجلس الشعب المصري يوافق على ترشيح نائب الرئيس محمد حسني مبارك لمنصب الرئيس.
- 2001 الولايات المتحدة تبدأ الحرب على أفغانستان لإسقاط حكومة طالبان بعد رفضها تسليم أسامة بن لادن.
- 2002 استشهاد 14 مواطنًا جراء اجتياح قوات الاحتلال مناطق حي الأمل والكتيبة والبلدة في خان يونس.
- 2004 مقتل 69 إسرائيليًا في انفجار هز فندق هيلتون طابا في شبة جزيرة سيناء.
- 2014 إصابة جنديين إسرائيليين بتفجير حزب الله عبوة ناسفة في دورية إسرائيلية بمزارع شبعا.
- 2018 القسامي أشرف نعالوة من طولكرم اقتحم مجمع بركان الصناعي الاستيطاني قرب سلفيت وقتل مستوطنين.
- 2023 المقاومة تدك دولة الاحتلال بمئات الصواريخ وعناصرها تدخل المدن المحتلة بالجيبات والراجمات.
المصدر / فلسطين أون لاين