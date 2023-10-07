7 أكتوبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 7 أكتوبر/ تشرين الأول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1938 المؤتمر البرلماني العربي يعقد في القاهرة ويقر ببطلان تصريح بلفور ويرفض تقسيم فلسطين وهجرة اليهود إليها.

المؤتمر البرلماني العربي يعقد في القاهرة ويقر ببطلان تصريح بلفور ويرفض تقسيم فلسطين وهجرة اليهود إليها. 1981 مجلس الشعب المصري يوافق على ترشيح نائب الرئيس محمد حسني مبارك لمنصب الرئيس.

مجلس الشعب المصري يوافق على ترشيح نائب الرئيس محمد حسني مبارك لمنصب الرئيس. 2001 الولايات المتحدة تبدأ الحرب على أفغانستان لإسقاط حكومة طالبان بعد رفضها تسليم أسامة بن لادن.

الولايات المتحدة تبدأ الحرب على أفغانستان لإسقاط حكومة طالبان بعد رفضها تسليم أسامة بن لادن. 2002 استشهاد 14 مواطنًا جراء اجتياح قوات الاحتلال مناطق حي الأمل والكتيبة والبلدة في خان يونس.

استشهاد 14 مواطنًا جراء اجتياح قوات الاحتلال مناطق حي الأمل والكتيبة والبلدة في خان يونس. 2004 مقتل 69 إسرائيليًا في انفجار هز فندق هيلتون طابا في شبة جزيرة سيناء.

مقتل 69 إسرائيليًا في انفجار هز فندق هيلتون طابا في شبة جزيرة سيناء. 2014 إصابة جنديين إسرائيليين بتفجير حزب الله عبوة ناسفة في دورية إسرائيلية بمزارع شبعا.

إصابة جنديين إسرائيليين بتفجير حزب الله عبوة ناسفة في دورية إسرائيلية بمزارع شبعا. 2018 القسامي أشرف نعالوة من طولكرم اقتحم مجمع بركان الصناعي الاستيطاني قرب سلفيت وقتل مستوطنين.

القسامي أشرف نعالوة من طولكرم اقتحم مجمع بركان الصناعي الاستيطاني قرب سلفيت وقتل مستوطنين. 2023 المقاومة تدك دولة الاحتلال بمئات الصواريخ وعناصرها تدخل المدن المحتلة بالجيبات والراجمات.

المصدر / فلسطين أون لاين