6 أكتوبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 6 أكتوبر/ تشرين الأول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1936 استشهاد القائد سعيد العاص في معركة مع جيش الاحتلال الإنكليزي في جبال نابلس.

استشهاد القائد سعيد العاص في معركة مع جيش الاحتلال الإنكليزي في جبال نابلس. 1973 نشوب حرب أكتوبر (العاشر من رمضان)

نشوب حرب أكتوبر (العاشر من رمضان) 1981 اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات خلال عرض عسكري احتفالاً بانتصار حرب أكتوبر.

اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات خلال عرض عسكري احتفالاً بانتصار حرب أكتوبر. 1986 هجوم بالقنابل اليدوية على حائط البراق بالقدس يؤدي إلى مقتل وإصابة أكثر من 73 إسرائيليًا.

هجوم بالقنابل اليدوية على حائط البراق بالقدس يؤدي إلى مقتل وإصابة أكثر من 73 إسرائيليًا. 2000 كمن مقاومون من كتائب القسام في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لدورية إسرائيلية، أسفر الهجوم عن مقتل جندي وإصابة 9 آخرين بجروح، جراح اثنان منهم خطرة.

كمن مقاومون من كتائب القسام في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لدورية إسرائيلية، أسفر الهجوم عن مقتل جندي وإصابة 9 آخرين بجروح، جراح اثنان منهم خطرة. 2004 "معركة أيام الغضب».. اقتحم القساميون رامي عبد الرحمن محيسن من البريج، وعلي خالد الجرو، وإياد فايز أبو العطا من دير البلح مغتصبة "كفار داروم" المحررة، وقاموا باشتباك مسلح لمدة ساعتين، واعترف الاحتلال بمقتل 2 من المغتصبين.

"معركة أيام الغضب».. اقتحم القساميون رامي عبد الرحمن محيسن من البريج، وعلي خالد الجرو، وإياد فايز أبو العطا من دير البلح مغتصبة "كفار داروم" المحررة، وقاموا باشتباك مسلح لمدة ساعتين، واعترف الاحتلال بمقتل 2 من المغتصبين. 2016 الاحتلال يعترض سفينة "زيتونة" المتوجهة إلى كسر الحصار عن غزة، ويجبرها على التوجه إلى ميناء أسدود، ويرحل المشاركات إلى بلدانهن من مطار اللد.

المصدر / فلسطين أون لاين