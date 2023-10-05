5 أكتوبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 5 أكتوبر/ تشرين الأول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1900 السلطان العثماني عبد الحميد يمنع اليهود من الإقامة الدائمة في فلسطين.

السلطان العثماني عبد الحميد يمنع اليهود من الإقامة الدائمة في فلسطين. 1914 الحرب العالمية الأولى تشهد أول قتال جوي ينتج عنه سقوط ضحايا.

الحرب العالمية الأولى تشهد أول قتال جوي ينتج عنه سقوط ضحايا. 1985 جندي مصري يقتل 7 إسرائيليين بعد أن ألقت مجموعة إسرائيلية علم مصر على الأرض.

جندي مصري يقتل 7 إسرائيليين بعد أن ألقت مجموعة إسرائيلية علم مصر على الأرض. 1999 اتفاق السلطة الفلسطينية والكيان العبري على فتح ممر آمن يصل الضفة الغربية بقطاع غزة.

اتفاق السلطة الفلسطينية والكيان العبري على فتح ممر آمن يصل الضفة الغربية بقطاع غزة. 2000 هاجم مقاتلو القسام ثكنة عسكرية إسرائيلية في حي الدبوية في الخليل، وتكتم العدو على خسائره، فيما عاد المقاتلون إلى قواعدهم بسلام.

هاجم مقاتلو القسام ثكنة عسكرية إسرائيلية في حي الدبوية في الخليل، وتكتم العدو على خسائره، فيما عاد المقاتلون إلى قواعدهم بسلام. 2002 فجَّر مقاتلو القسام عبوتين انشطاريتين، بعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الحاووز مقابل أبراج الندى شمال غزة، واعترف العدو بإصابة (5) جنود.

فجَّر مقاتلو القسام عبوتين انشطاريتين، بعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الحاووز مقابل أبراج الندى شمال غزة، واعترف العدو بإصابة (5) جنود. 2004 استشهاد القائد العام لسرايا القدس بشير الدبش ومساعده ظريف العرعير وهما من غزة.

استشهاد القائد العام لسرايا القدس بشير الدبش ومساعده ظريف العرعير وهما من غزة. 2015 حاولت مجموعة من المستوطنين اختطاف الطفل محمد يوسف الأطرش لكنهم فشلوا في ذلك بعد أن تمكن الطفل من الفرار.

المصدر / فلسطين أون لاين