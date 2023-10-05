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5 أكتوبر في ذاكرة أحداث فلسطين

05 أكتوبر 2023 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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5 أكتوبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 5 أكتوبر/ تشرين الأول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1900 السلطان العثماني عبد الحميد يمنع اليهود من الإقامة الدائمة في فلسطين.
  • 1914 الحرب العالمية الأولى تشهد أول قتال جوي ينتج عنه سقوط ضحايا.
  • 1985 جندي مصري يقتل 7 إسرائيليين بعد أن ألقت مجموعة إسرائيلية علم مصر على الأرض.
  • 1999 اتفاق السلطة الفلسطينية والكيان العبري على فتح ممر آمن يصل الضفة الغربية بقطاع غزة.
  • 2000 هاجم مقاتلو القسام ثكنة عسكرية إسرائيلية في حي الدبوية في الخليل، وتكتم العدو على خسائره، فيما عاد المقاتلون إلى قواعدهم بسلام.
  • 2002 فجَّر مقاتلو القسام عبوتين انشطاريتين، بعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الحاووز مقابل أبراج الندى شمال غزة، واعترف العدو بإصابة (5) جنود.
  • 2004 استشهاد القائد العام لسرايا القدس بشير الدبش ومساعده ظريف العرعير وهما من غزة.
  • 2015 حاولت مجموعة من المستوطنين اختطاف الطفل محمد يوسف الأطرش لكنهم فشلوا في ذلك بعد أن تمكن الطفل من الفرار.
المصدر / فلسطين أون لاين
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