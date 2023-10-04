4 أكتوبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 4 أكتوبر/ تشرين الأول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1946 الرئيس الأمريكي هاري ترومان يطلب من بريطانيا السماح من جديد بهجرة اليهود إلى فلسطين.

الرئيس الأمريكي هاري ترومان يطلب من بريطانيا السماح من جديد بهجرة اليهود إلى فلسطين. 1964 عقد مؤتمر القمة العربي الثاني في مدينة الإسكندرية بمصر.

1970 اتفاق على خروج منظمة التحرير من الأردن إلى لبنان عقب اشتباكات ماعرف بـ"أيلول الأسود".

اتفاق على خروج منظمة التحرير من الأردن إلى لبنان عقب اشتباكات ماعرف بـ"أيلول الأسود". 1987 استشهاد الأسير مصباح عبد الصوري من مخيم المغازي في اشتباك مسلح بعد هروبه من سجن غزة المركزي.

استشهاد الأسير مصباح عبد الصوري من مخيم المغازي في اشتباك مسلح بعد هروبه من سجن غزة المركزي. 2001 الاستشهادي القسامي نظير أحمد حامد من مدينة جنين ينفذ عملية فدائية في مدينة العفولة ما أدى إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 18 آخرين.

الاستشهادي القسامي نظير أحمد حامد من مدينة جنين ينفذ عملية فدائية في مدينة العفولة ما أدى إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 18 آخرين. 2003 نفذت الفدائية هنادي جرادات من حركة الجهاد الإسلامي عملية فدائية جريئة داخل مطعم في مدينة حيفا، أسفرت عن مقتل 21 صهيونيًا وجرح 50 آخرين

المصدر / فلسطين أون لاين