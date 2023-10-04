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4 أكتوبر في ذاكرة أحداث فلسطين

04 أكتوبر 2023 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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4 أكتوبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 4 أكتوبر/ تشرين الأول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1946 الرئيس الأمريكي هاري ترومان يطلب من بريطانيا السماح من جديد بهجرة اليهود إلى فلسطين.
  • 1964 عقد مؤتمر القمة العربي الثاني في مدينة الإسكندرية بمصر.
  • 1970 اتفاق على خروج منظمة التحرير من الأردن إلى لبنان عقب اشتباكات ماعرف بـ"أيلول الأسود".
  • 1987 استشهاد الأسير مصباح عبد الصوري من مخيم المغازي في اشتباك مسلح بعد هروبه من سجن غزة المركزي.
  • 2001 الاستشهادي القسامي نظير أحمد حامد من مدينة جنين ينفذ عملية فدائية في مدينة العفولة ما أدى إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 18 آخرين.
  • 2003 نفذت الفدائية هنادي جرادات من حركة الجهاد الإسلامي عملية فدائية جريئة داخل مطعم في مدينة حيفا، أسفرت عن مقتل 21 صهيونيًا وجرح 50 آخرين
المصدر / فلسطين أون لاين
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