ما الذي يحدث في حي الجواريش بالرملة؟

شهد حي الجواريش في مدينة الرملة اقتحام موسع من الشرطة الإسرائيلية وسط إطلاق نار كثيف سُمع في المدينة.

وسبق الاقتحام حادثين متتالين، مساء أمس الأحد، سقط على إثرهما قتيلين على خلفية جنائية، أحدهما من مدينة الرملة.

وبدأت الأحداث فجأة حين وقع انفجار مركبة على تقاطع مسمية قرب كريات ملاخي أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخر، ثم بعد دقائق وقع إطلاق نار آخر أدى إلى إصابة شخصين أحدهما بجراح حرجة والآخر متوسطة.

أما الشرطة الإسرائيلية فقالت في بيان إن محققي الوحدة المركزية أجروا عملية سرية استهدفت عائلة إجرامية من حي الجواريش وتمكنوا في نهاية مطاردة مصحوبة بإطلاق نار، من إيقاف مركبة من نوع "مازدا"، كان بداخلها اثنان من أفراد الأسرة، بعد أن قاما بتفجير سيارة تعود لأحد سكان الجنوب، وتسبّبا في مقتله.

وأضاف البيان أنه "تمّ القبض على أحد المشتبه بهم، بينما أعلن المسؤولون الطبيون في المركز الطبي عن وفاة الآخر" وبذلك تكون وفاته متأثرة بإصابته برصاص الشرطة الإسرائيلية.

المصدر / الجرمق الإخباري