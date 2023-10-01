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حرائق مستعرة في جزيرة سومطرة الأندونيسية وجهود رسمية متواصلة لاخمادها

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حرائق مستعرة في جزيرة سومطرة الأندونيسية وجهود رسمية متواصلة لاخمادها

01 أكتوبر 2023 . الساعة 14:22 بتوقيت القدس
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حرائق مستعرة في جزيرة سومطرة الأندونيسية وجهود رسمية متواصلة لاخمادها

يسابق رجال الإطفاء الزمن لإخماد حرائق الغابات والأراضي المستعرة في أجزاء من إندونيسيا، مع تفاقم الطقس الحار في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا جراء موجة الجفاف الناجمة عن ظاهرة النينيو والذي من المتوقع أن يصل إلى ذروته هذا الشهر.

وقالت وزارة البيئة والغابات، في بيان في وقت متأخر من "الجمعة"، إنه تم بنجاح إخماد ثمانية من أصل 44 حريق غابات في جنوب جزيرة سومطرة الإندونيسية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان أن عمليات إخماد باقي الحرائق جارية.

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وقالت وزارة البيئة الإندونيسية، اليوم "الأحد"، إن رجال الإطفاء يهدفون إلى الانتهاء من إخماد حرائق الغابات والأراضي في ولاية كاليمانتان الشرقية (الجزء الإندونيسي من جزيرة بورنيو) خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة، خاصة وأن بعض الحرائق وقعت بالقرب من طرق ومدارس.

وأضافت الوزارة أنه تم تحديد 147 بقعة ساخنة على أنها متوسطة إلى عالية الخطورة في الولاية.

المصدر / وكالات
#أندونيسيا #جزيرة سومطرة #حرائق مستعرة

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