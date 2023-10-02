2 أكتوبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 2 أكتوبر/ تشرين الأول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1187 صلاح الدين الأيوبي يحرر بيت المقدس من الاحتلال الصليبي.
- 1937 اندلاع الثورة الكبرى في فلسطين مرة ثانية، واستمرت حتى نهاية عام 1939.
- 1978 القوات السورية تشتبك مع الفدائيين الفلسطينيين في سهل البقاع بلبنان ومقتل 1300 شخص معظمهم من الفلسطينيين.
- 1993 استشهاد القساميين حامد القريناوي وموسى السيد من البريج في اشتباك مع العدو.
- 1994 اتفاق بين تونس والكيان العبري على فتح مكتب للتمثيل التجاري لكل منهما لدى الآخر.
- 2001 مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 15 آخرين بجروح إثر اقتحام الاستشهاديين القساميين إبراهيم ريان وعبد الله شعبان مستوطنة (إيلي سيناي) في شمال غزة.
- 2004 استشهاد القائد القسامي مهدي جمال مشتهى والقسامي خالد العمريطي من حي الشجاعية بغزة بقصف طائرة استطلاع صهيونية.
- 2009 السلطة الفلسطينية تؤجل عرض تقرير (غولدستون) على الأمم المتحدة وسط غضب فلسطيني واسع.
المصدر / فلسطين أون لاين