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2 أكتوبر في ذاكرة أحداث فلسطين

02 أكتوبر 2023 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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2 أكتوبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 2 أكتوبر/ تشرين الأول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1187 صلاح الدين الأيوبي يحرر بيت المقدس من الاحتلال الصليبي.
  • 1937 اندلاع الثورة الكبرى في فلسطين مرة ثانية، واستمرت حتى نهاية عام 1939.
  • 1978 القوات السورية تشتبك مع الفدائيين الفلسطينيين في سهل البقاع بلبنان ومقتل 1300 شخص معظمهم من الفلسطينيين.
  • 1993 استشهاد القساميين حامد القريناوي وموسى السيد من البريج في اشتباك مع العدو.
  • 1994 اتفاق بين تونس والكيان العبري على فتح مكتب للتمثيل التجاري لكل منهما لدى الآخر.
  • 2001 مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 15 آخرين بجروح إثر اقتحام الاستشهاديين القساميين إبراهيم ريان وعبد الله شعبان مستوطنة (إيلي سيناي) في شمال غزة.
  • 2004 استشهاد القائد القسامي مهدي جمال مشتهى والقسامي خالد العمريطي من حي الشجاعية بغزة بقصف طائرة استطلاع صهيونية.
  • 2009 السلطة الفلسطينية تؤجل عرض تقرير (غولدستون) على الأمم المتحدة وسط غضب فلسطيني واسع.
المصدر / فلسطين أون لاين
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