2 أكتوبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 2 أكتوبر/ تشرين الأول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1187 صلاح الدين الأيوبي يحرر بيت المقدس من الاحتلال الصليبي.

صلاح الدين الأيوبي يحرر بيت المقدس من الاحتلال الصليبي. 1937 اندلاع الثورة الكبرى في فلسطين مرة ثانية، واستمرت حتى نهاية عام 1939.

اندلاع الثورة الكبرى في فلسطين مرة ثانية، واستمرت حتى نهاية عام 1939. 1978 القوات السورية تشتبك مع الفدائيين الفلسطينيين في سهل البقاع بلبنان ومقتل 1300 شخص معظمهم من الفلسطينيين.

القوات السورية تشتبك مع الفدائيين الفلسطينيين في سهل البقاع بلبنان ومقتل 1300 شخص معظمهم من الفلسطينيين. 1993 استشهاد القساميين حامد القريناوي وموسى السيد من البريج في اشتباك مع العدو.

استشهاد القساميين حامد القريناوي وموسى السيد من البريج في اشتباك مع العدو. 1994 اتفاق بين تونس والكيان العبري على فتح مكتب للتمثيل التجاري لكل منهما لدى الآخر.

اتفاق بين تونس والكيان العبري على فتح مكتب للتمثيل التجاري لكل منهما لدى الآخر. 2001 مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 15 آخرين بجروح إثر اقتحام الاستشهاديين القساميين إبراهيم ريان وعبد الله شعبان مستوطنة (إيلي سيناي) في شمال غزة.

مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 15 آخرين بجروح إثر اقتحام الاستشهاديين القساميين إبراهيم ريان وعبد الله شعبان مستوطنة (إيلي سيناي) في شمال غزة. 2004 استشهاد القائد القسامي مهدي جمال مشتهى والقسامي خالد العمريطي من حي الشجاعية بغزة بقصف طائرة استطلاع صهيونية.

استشهاد القائد القسامي مهدي جمال مشتهى والقسامي خالد العمريطي من حي الشجاعية بغزة بقصف طائرة استطلاع صهيونية. 2009 السلطة الفلسطينية تؤجل عرض تقرير (غولدستون) على الأمم المتحدة وسط غضب فلسطيني واسع.

المصدر / فلسطين أون لاين