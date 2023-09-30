قتيل وثلاث إصابات في جرائم إطلاق نار بالداخل المحتل

قُتل شخص وأصيب آخر بجروح خطيرة من عرب الخوالد في الداخل المحتل، فيما أصيب شخصان آخران من طمرة وجلجولية بجروح متفاوتة إثر جرائم إطلاق نار منفصلة ارتكبت، مساء اليوم السبت.

ففي عرب الخوالد قرب شفاعمرو، أعلنت مصادر صحفية مقتل رجل (50 عاما) وإصابة شاب (30 عاما) بجروح خطيرة، في جريمة إطلاق نار.

وترتفع بذلك حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي بالداخل، منذ مطلع العام الجاري إلى 184 قتيلا، بينهم 12 امرأة.

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وفي طمرة، أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها متوسطة، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في القسم السفلي من جسده، وجرى نقله إلى المستشفى.

وفي جلجولية، أصيب شخص بجروح تراوحت بين المتوسطة والطفيفة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، ووصل المصاب بشكل ذاتي وبوعيه الكامل إلى المستشفى، وقد وصفت حالته بالمستقرة.

المصدر / وكالات