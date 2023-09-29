قتيلان بجريمتي إطلاق نار في الداخل المحتل

قتل شخص (50 عاما) من منطقة النقب، في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء الخميس، بالقرب من تقاطع "بيت كاما" في شارع 6، كما قتل شاب إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة الفريديس، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الجريمة في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 183 قتيلا.

وأكدت مصادر محلية أن ضحية جريمة إطلاق النار التي وقعت في منطقة تلعد نحو 7 كيلومترات شمال مدينة رهط، هو عيد الزيادين (70 عاما) من قبيلة العزازمة، وهو من الشخصيات المعروفة في منطقة النقب.

وفي الفريديس، قتل الشاب راني قيسي (21 عاما) في جريمة إطلاق نار لم تتضح معالمها بعد. ولم يصدر بيانا رسميا عن المستشفى يؤكد مقتل الشاب قيسي، في حين قالت مصادر محلية إنه فارق الحياة قبل وصول الطواقم الطبية.

المصدر / فلسطين أون لاين