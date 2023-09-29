350 يوروا لكل كرة تنس.. عقوبة فريدة لبايرن ميونخ بسبب غضب جمهوره

تعرض نادي بايرن ميونخ لعقوبة لافتة، بسبب قيام جمهوره بإلقاء كرات تنس خلال مباراته مع نادي بروسن مونستر في مسابقة كأس ألمانيا، لغضبهم من جدولة مباريات فريقهم الأخيرة.

وانتهت هذه المباراة ضمن الدور الأول من المسابقة، بفوز الفريق البافاري برباعية نظيفة، وكانت قد تأجلت سابقا حتى 26 من سبتمبر/أيلول الجاري، بسبب خوض بايرن ميونخ، قمة كأس السوبر الألماني ضد منافسه لايبزغ، والتي خسر فيها بـ3 أهداف مقابل لا شيء.

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وينتظر بايرن ميونخ كذلك مواجهة مهمة في الدوري الألماني ضد لايبزغ مرة أخرى في الثلاثين من هذا الشهر، وهو ما تسبب في غضب جمهور نادي بايرن ميونخ، حيث اعتبروا الأوقات البينية بين مباريات فريقهم ضيقة وغير كافية للاستعداد والراحة.

وترجم جمهور الفريق البافاري غضبه خلال المباراة الماضية بإلقاء كرات التنس وذلك عند الدقيقة الثلاثين تحديدا، وتسبب الأمر في وقف المباراة لفترةٍ وجيزة حتى يتسنى جمع تلك الكرات من أرضية الملعب.

وأفادت وسائل إعلامية ألمانية مقربة من النادي، بأنه سيتم تغريم النادي بـ350 يوروا عن كل كرة تم رميها في الملعب، والتي بلغ عددها 185 كرة، وهو ما يعني أن النادي سيدفع حوالي 65 ألف يورو.

ولم يؤثر توقف المباراة على أداء لاعبي بايرن ميونخ، حيث سجلوا 3 أهداف في الشوط الأول، ثم أضافوا الهدف الرابع في نهاية الشوط الثاني، وبذلك تأهل بسهولة إلى الدور الثاني من كأس ألمانيا.