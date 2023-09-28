28 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 28 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1939 بداية الهجوم الألماني على الدول الإسكندنافية في إطار الحرب العالمية الثانية.
- 1970 محمد أنو السادات يتسلم رئاسة مصر بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر.
- 1995 توقيع اتفاقية طابا في واشنطن بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ضمن اتفاق إعلان المبادئ.
- 2000 بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد اقتحام وزير جيش الاحتلال آرئيل شارون حرم المسجد الأقصى.
- 2000 انطلاقة لجان المقاومة الشعبية.
- 2004 بدء حملة عسكرية إسرائيلية على شمال قطاع غزة بذريعة الرد على إطلاق صواريخ القسام على مستوطنة (سديروت) واستمرت قرابة الأسبوعين واستشهد فيها 140 فلسطينيًا.
- 2016 وفاة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس عن عمر يناهز 93 عامًا بعد إصابته بجلطة دماغية.
المصدر / فلسطين أون لاين