28 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 28 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1939 بداية الهجوم الألماني على الدول الإسكندنافية في إطار الحرب العالمية الثانية.

بداية الهجوم الألماني على الدول الإسكندنافية في إطار الحرب العالمية الثانية. 1970 محمد أنو السادات يتسلم رئاسة مصر بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر.

محمد أنو السادات يتسلم رئاسة مصر بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر. 1995 توقيع اتفاقية طابا في واشنطن بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ضمن اتفاق إعلان المبادئ.

توقيع اتفاقية طابا في واشنطن بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ضمن اتفاق إعلان المبادئ. 2000 بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد اقتحام وزير جيش الاحتلال آرئيل شارون حرم المسجد الأقصى.

بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد اقتحام وزير جيش الاحتلال آرئيل شارون حرم المسجد الأقصى. 2000 انطلاقة لجان المقاومة الشعبية.

انطلاقة لجان المقاومة الشعبية. 2004 بدء حملة عسكرية إسرائيلية على شمال قطاع غزة بذريعة الرد على إطلاق صواريخ القسام على مستوطنة (سديروت) واستمرت قرابة الأسبوعين واستشهد فيها 140 فلسطينيًا.

بدء حملة عسكرية إسرائيلية على شمال قطاع غزة بذريعة الرد على إطلاق صواريخ القسام على مستوطنة (سديروت) واستمرت قرابة الأسبوعين واستشهد فيها 140 فلسطينيًا. 2016 وفاة الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس عن عمر يناهز 93 عامًا بعد إصابته بجلطة دماغية.

المصدر / فلسطين أون لاين