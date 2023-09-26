الاحتلال يهدم منزلًا في أريحا واعتداءات للمستوطنين بنابلس

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات هدم في قرية النويعمة شمال أريحا بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وشرعت بعمليات هدم لمنزل قيد الإنشاء وبركس، يعودان للمواطن طالب داود زايد رشايدة.

وبيَّنت أن الاحتلال يستهدف سكان منطقة النويعمة ضمن سياسة التهجير القسري لأهلها والاستيلاء على أراضيها في منطقة الأغوار.

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وأشارت إلى أنه سبق أن نفذ الاحتلال عمليات هدم في القرية، كما أخطر منشآت سكنية تمهيدًا لهدمها وتجريفها.

وفي نابلس، أقدم مستوطنون فجر اليوم، على قطع عدد من أعمدة الكهرباء بين بلدتي قصرة وجالود جنوب نابلس.

وكما هاجمت مجموعة من المستوطنين المنطقة الجنوبية على الطريق الواصل بين بلدتي قصرة وجالود، وقطعوا أربعة أعمدة من شبكة الكهرباء، وتمكن الأهالي من التصدّي لهم.

وينفذ المستوطنون بين الحين والآخر اعتداءات على قرى وبلدات جنوب نابلس، وسط صمود وتصدٍّ من قِبل المواطنين والأهالي.

وكذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوها انتهاكاتهم واعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم بمناطق متفرقة بالضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين