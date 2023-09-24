حصيلة: ثلاث عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية خلال ساعات

نفذ مقاومون، اليوم الأحد، ثلاث عمليات إطلاق نار في عدَّة مواقع بالضفة الغربية خلال وقت متقارب.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا النار تجاه موقع عسكري للاحتلال الإسرائيلي بمستوطنة "أفني حيفتس" الجاثمة على أراضي قرية منطقة شويكة جنوب شرق طولكرم، حيث استهدفت عملية إطلاق النار مركبة عسكرية للاحتلال تواجدت في المكان.

وفي جنين أطلق مقاومون النار صوب موقع عسكري لجيش الاحتلال قرب مستوطنة "شاكيد"، المقامة على أراضي قرية ظهر المالح ويعبد في جنين.

وسبق أن تعرَّضت المستوطنة لعدَّة محاولات استُهدفت بصواريخ محلية، نفذتها المقاومة وخاصة كتيبة العياش في جنين.

وفي السياق، نفذ مقاومون عملية إطلاق نار صوب مستوطنة "حنانيت" قرب جنين، دون وقوع إصابات.

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وكما اخترقت رصاصات المقاومة نافذة منزل في المستوطنة، حيث بدأ جيش الاحتلال عمليات تمشيط بحثًا عن منفذي عمليات إطلاق النار.

واستُشهد فجر اليوم الشابين، أسيد فرحان أبو علي "جبعاوي" (21 عامًا)، وعبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 عامًا)، برصاص الاحتلال خلال عملية الاقتحام.

وقالت كتائب القسام: إن "مجاهديها ومعهم إخوانهم من فصائل المقاومة يخوضون اشتباكات مسلَّحة على عدَّة محاور في مخيم نور شمس حيث يحاول الاحتلال تطويق واقتحام المخيم"، مضيفة: "تمكن مجاهدو المقاومة في مخيم نور شمس من تفجير عبوة شديدة الانفجار ومحلية الصنع في جرافة للاحتلال وإعطابها وتحقيق إصابات مؤكدة بمن فيها".

وعقب عملية تفجير الجرافة العسكرية، تصاعدت ألسنة الدخان واللهب من الجرافة، وسمع دوي انفجار كبير، وقامت قوات الاحتلال بسحبها خارج المخيم، فيما واصلت كتائب القسام وفصائل المقاومة اشتباكاتها والتصدّي لاقتحام قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين