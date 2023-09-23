نابلس.. معتقلون سياسيون في سجن "الجنيد" يشرعون بالإضراب عن الطعام غدًا

أعلنت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، عن استعداد مجموعة من المعتقلين السياسيين في سجن الجنيد التابع لأجهزة السلطة بنابلس للإضراب يوم غد عن الطعام.

وبحسب اللجنة فإن الإضراب يأتي احتجاجاً على اعتقالهم غير القانوني لدى مخابرات السلطة رغم حصولهم على قرارات بالإفراج.

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وكانت حركة حماس قد دعت أجهزة السلطة إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين، وطلبة الجامعات.

وأكدت دور جميع الفصائل والمؤسسات والشخصيات الوطنية في لجم الاعتقال السياسي وانتهاكات الأجهزة الأمنية، حمايةً لوحدة شعبنا وجبهتنا الداخلية حتى التخلّص من الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وضربت السلطة جميع المناشدات الفصائلية والحقوقية والشعبية بالإفراج عن المعتقلين بعرض الحائط.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال عشرات المقاومين وطلبة الجامعات والأسرى المحررين والنشطاء في سجونها، وتمارس بحقهم شتى صنوف التعذيب والتحقيق القاسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين