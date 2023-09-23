نقابة الأطباء: إجراءات "صحة رام الله" تهدّد خدمات مستشفى جنين والمرضى

جنين-غزة/ محمد أبو شحمة:

حذَّر رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في الضفة الغربية د. طارق أبو الرب من خطورة مواجهة مستشفى جنين نقصًا مضاعفًا في عدد أطباء التخدير، بسبب سحب وزارة الصحة بحكومة اشتية أحد الأطباء منها، وعدم تعويض المستشفى عن نقص الأطباء.

وأوضح أبو الرب في حديث لصحيفة "فلسطين" أن أطباء قسم التخدير في مستشفى جنين الحكومي اتجهوا إلى التصعيد النقابي بإغلاق غرفتي عمليات، احتجاجًا على النقص المضاعف في عدد أطباء التخدير.

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وبيَّن أن المستشفى تحتوي على 5 غرف عمليات جراحة، و4 أطباء تخدير؛ أحدهم أجرى عملية جراحية وبدأ إجازة استشفاء لمدَّة شهرين، في حين سحبت الوزارة طبيبًا من المستشفى، وهو ما فاقم الأزمة.

وعدَّ أن محافظة جنين من المحافظات التي ليست على أجندة حكومة اشتية، فهي مظلومة ومؤسساتها الصحية فيها نقص كبير، ولا يوجد استجابة من الوزارة لتغطية النواقص، مشيرًا إلى أن مستشفى جنين لا يوجد فيها عدد كافٍ من الأطباء لتشغيل غرف العمليات، وهو ما يؤثر على المرضى.

وبيَّن أن نقص الأطباء في مستشفى جنين قائم منذ سنوات، ولا يوجد أي استجابة من وزارة الصحة لحلّها.

وذكر أن هناك قائمة طويلة من العمليات المجدولة، لكن نقص الأطباء يؤثر على إجراء تلك العمليات بانتظام.





