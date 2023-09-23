أدَّى مستوطنون متطرّفون، صباح اليوم السبت، طقوسًا قرب باب المجلس بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

وتجمَّع عشرات المستوطنين بحسب ما وثقته عدسات مصادر مقدسية، قرب باب المجلس بحراسة قوات الاحتلال، فيما أدوا طقوسًا ورقصات وأغاني استفزازية.

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وتكثر انتهاكات مستوطني الاحتلال في فترات "الأعياد اليهودية"، تجاه المسجد الأقصى، ومدينة القدس ومواطنيها.

المصدر / فلسطين أون لاين