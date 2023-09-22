دي خيا يفكر في اعتزال كرة القدم

بات مستقبل الحارس الإسباني ديفيد دي خيا غامضًا، عقب فشله في التوصل إلى اتفاق مع إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي لتمديد عقده لفترة أخرى بعدما انتهى ارتباطه مع "الشياطين الحمر" شهر يونيو/ حزيران الماضي.



ووفقًا لصحيفة "غارديان" البريطانية في تقرير لها اليوم الجمعة، نقله عنها موقع "فوت ميركاتو"، "فإن الوضعية الحالية التي صار يعيشها الحارس الإسباني، بعد فشله في تجديد عقده مع مانشستر يونايتد، جعلته يفكّر في وضع حد لمسيرته الاحترافية والاعتزال في سن مبكرة".



وأوضحت "الغارديان"، أن دي خيا الذي رفض عدة عروض مغرية من أندية الدوري السعودي، كان طموحه هو الحصول على عقد من أحد الأندية الأوروبية التنافسية الكبيرة ليكون الحارس رقم واحد.



كما تبخر حلم دي خيا في تمديد عقده مع الفريق الذي قضى معه 12 موسمًا، حيث انضم لليونايتد في عام 2011، بعدما لقي ردًا سلبيًا من إدارة الفريق التي قررت الاعتماد على الحارس الكاميروني أونانا الذي استقدمته خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة من إنتر ميلان الإيطالي.



دي خيا الذي يبلغ من العمر 33 عامًا فقط، وهي سن مبكرة جدًا لحارس مرمى لاعتزال الكرة، وجد نفسه على عتبة قضاء موسم أبيض، حيث إنه من دون فريق ولم يحظَ بأي عروض أوروبية مثلما كان يتمنى باستثناء تلك التي وصلته من السعودية ورفضها.



وحرس دي خيا عرين الشياطين في 415 مباراة على مدار 11 موسمًا كاملًا كان هو الحارس الأساسي من دون منازع، قبل أن يخرج من الباب الضيق. أما مع المنتخب الإسباني فقد خاض 45 مباراة في الفترة بين عامي 2014 و2020.

المصدر / فلسطين اونلاين