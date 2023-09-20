ما الجديد على تحديثات برامج "أبل" المرتقبة

تخطط "أبل" لإصدار تحديثات برامج لأجهزة "آيفون" و "آي باد" والساعة الذكية اليوم الاثنين، مضيفة ميزات وتصميمات جديدة للأجهزة المتوافقة، وفق تقرير من صحيفة "الغارديان".

وكما تم الإعلان عنه في مؤتمر مطوري الشركة في يونيو الماضي، تضيف "iOS 17" و"iPadOS 17" و "watchOS 10" لوحة مفاتيح محسنة كثيرا مع تصحيح تلقائي، وملصقات الاتصال، وأكبر إعادة صياغة لواجهة "آبل ووتش" على الإطلاق.

وستكون التحديثات الجديدة متوفرة للتنزيل حوالي الساعة 1 ظهرا بتوقيت نيويورك، وستتمكن جميع أجهزة "أبل" المؤهلة من تنزيل التحديث، وتثبيته لحظة إصداره.

ويمكن لجميع هواتف "أبل" الذكية من "iPhone XS" لعام 2018 حتى الإصدارات الأحدث تثبيت "iOS 17". كما يمكن لجميع الأجهزة اللوحية من عام 2017 أو 2018 إلى الإصدارات الأحدث تثبيت iPadOS 17. ولجميع ساعات "أبل" من Series 4 لعام 2018 أو أحدث إصدار تثبيت "watchOS 10".

ويمكن تنزيل التحديثات من نافذة الإعدادات، والتحديثات مجانية من الشركة، وإذا طلب منك الدفع، فذلك يعني أنها "عملية احتيال".

ولوحة مفاتيح "أبل" تسمح بالتصحيح التلقائي، كما يمكن للوحة المفاتيح الآن التنبؤ بالجمل وإكمالها أثناء الكتابة أيضا، على غرار الميزة الموجودة في Gmail من Google وغيرها.

وتوفر ملصقات الاتصال ورسائل الفيديو والبريد الصوتي المباشر شكلا جديدا، إذ تتضمن ملصقات جهات الاتصال صورتك ونصوصك وألوانك المفضلة، مما يتيح اختيار مظهرك عند الاتصال بأي شخص.

وخاصية NameDrop تتيح مشاركة معلومات الاتصال مع هاتف "أبل" أو "أبل ووتش" من مكان قريب عن طريق تقنية "بلوثوت".

والتحديث الجديد الخاص بالبريد الصوتي سيكون متاح في البداية فقط في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، إذ يمكن لتطبيق الهاتف نسخ رسائل البريد الصوتي تلقائيا في الوقت الفعلي، حتى تتمكن من معرفة المتصل ولماذا يتصل، وهو مفيد لتجنب المكالمات غير المرغوبة.

كما يمكن لمتصلي "فايس تايم" ترك رسائل بريد صوتي للفيديو، إذ لم يكن المتلقي متاحا.

ويمكن أيضا إجراء مكالمات الفيديو على جهاز تلفزيون باستخدام جهاز Apple TV Box وكاميرا iPhone أو iPad.

كما تسمح التحديثات الجديدة بحفظ مناطق من الخريطة في تطبيق خرائط "أبل" للوصول إليها في وضع عدم الاتصال، بما في ذلك الاتجاهات وساعات العمل وغيرها من المعلومات، بما يتوافق مع الميزة الشائعة منذ فترة طويلة لخرائط "غوغل".

ميزة أخرى هي "CHECK IN" التي تتيح مشاركة موقعك مع الأصدقاء أو العائلة.

ويكتشف النظام تلقائيا متى تصل إلى المنزل ويعلمهم بذلك. إذا رأى أنك تأخرت، فيمكنه إرسال معلومات مثل موقعك، وعمر البطارية، حتى يتمكنوا من المساعدة.

المصدر / وكالات