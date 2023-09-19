الاحتلال يحكم على الأسيرة "ياسمين شعبان" بالسجن 6 سنوات

حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في معسكر "سالم"، اليوم الثلاثاء، على الأسيرة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان (40 عامًا) من قرية الجلمة شرق جنين، بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية بقيمة 8000 شيقل.

وقال مدير نادي الأسير في جنين، خلال تصريحات صحفية: إن "محكمة الاحتلال أصدرت حكماً على الأسيرة شعبان بالسجن الفعلي لست سنوات وغرامة مالية بقيمة 8 آلاف شيقل".

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وأضاف: إن "الأسيرة شعبان اعتُقلت في الأول من أذار/مارس عام 2022.

وكانت قد أمضت في سجون الاحتلال سابقًا خمس سنوات وأُفرج عنها عام 2019، وهي متزوجة وأم لأربعة أبناء، وتُوفي والدها قبل 6 أشهر وحرمها الاحتلال من وداعه".

وكان قد ارتفع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الاسرائيلي إلى (37) أسيرة، وذلك بعد أن صدر مؤخرًا حُكم بالسجن الفعلي لمدَّة أربع سنوات بحق الناشطة آية الخطيب من أراضي عام 1948، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 25 ألف شيقل، ليصبح عددهم بعد صدور الحكم بحق "ياسمين" (38) أسيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين