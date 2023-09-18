وليد الركراكي يحاول إقناع إبراهيم دياز بتمثيل منتخب المغرب

خطف وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، الأضواء خلال حضوره في مدرجات ملعب "سانتياغو برنابيو"، خلال مباراة ريال مدريد، وريال سوسييداد، في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، في خطوة مفاجئة منه لمراقبة نجم "الميرنغي" إبراهيم دياز.



وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إنه من بين 70.092 مشجعًا شاهدوا مباراة الريال وسوسييداد، كان هناك شخص مميز يجلس على المدرجات، هو المغربي الركراكي، الذي جاء إلى العاصمة الإسبانية من أجل مهمة خاصة.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مدرب المغرب ظهر في مدرجات "الميرينغي" بمهمة واضحة وخاصة، وهي "التجسس" على إبراهيم دياز صاحب الـ (24 عامًا)، وذلك من أجل محاولة تقريب وجهات النظر بين الجانبين، لإقناع اللاعب باختيار المغرب.



وأضافت الصحيفة أن دياز يحظى باهتمام بالغ من مدرب "أسود الأطلس"، على عكس ما هو الحال بالنسبة إلى مدرب منتخب إسبانيا، دي لا فوينتي، الذي لم يبدِ أي اهتمام بنجم ريال مدريد، رغم أن رغبة اللاعب في الانضمام إلى منتخب إسبانيا كبيرة جدًا.



وأشارت الصحيفة إلى أن أسود الأطلس لديهم الرغبة في أن يكون دياز أحد أفراد كتيبة الفريق المشارك في أمم أفريقيا 2024، التي ستقام في الفترة ما بين 13 يناير/ كانون الثاني إلى 11 فبراير/ شباط.

المصدر / فلسطين اونلاين