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الاحتلال يقمع فعاليات نصرة للأقصى شرق قطاع غزة

17 سبتمبر 2023 . الساعة 17:44 بتوقيت القدس
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قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفعاليات الشعبية للشباب الثائر قرب السياج الأمني في عدة مناطق شرق قطاع غزة؛ نصرةً للقدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأشعل الشبان الإطارات المطاطية شرق جباليا وخانيونس ورفح؛ تنديدا باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة على المسجد الأقصى والمرابطين فيه.

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وأظهرت صور متداولة إصابة عدد من المتظاهرين بالاختناق في صفوف الشباب الثائر.

وأصيب الصحفيين فادي الدنف وبلال الصباغ بقنبلتي غاز في القدم شرق جباليا شمال قطاع غزة.

كما أصيبت مركبة تابعة للصحفيين بشكل مباشر شرق جباليا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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