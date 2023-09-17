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هاتف بري وأبو مرزوق

بحر يبارك نجاح جهود وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة

17 سبتمبر 2023 . الساعة 15:39 بتوقيت القدس
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هاتف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس د. موسى أبو مرزوق، مباركًا نجاح الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأشاد بحر بكافة الجهود وخصوصاً جهود رئاسة مجلس النواب اللبناني وقيادة حماس في وقف نزيف الدم الفلسطيني في عين الحلوة، مؤكدًا أن مثل هذه الأحداث التي شهدها المخيم تضر بالقضية الفلسطينية وأوضاع اللاجئين.

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وشدَّد على أهمية تغليب روح الوطنية والوحدة الفلسطينية، وقطع الطريق على أي محاولات مشبوهة التي تستهدف القضية الفلسطينية وعدالة قضية اللاجئين.

من جانبهما؛ شكر بري و أبو مرزوق، رئيس التشريعي بالإنابة على اتصاله، مؤكدين على حرصهما على خدمة القضية الفلسطينية وخاصة قضية اللاجئين التي تعد عنوان القضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #أحمد بحر #مخيم عين الحلوة #موسى أبو مرزوق #نبيه البري

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