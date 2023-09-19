19 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 19 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1882 الخديوي توفيق يصدر مرسومًا يحل فيه الجيش المصري.

الخديوي توفيق يصدر مرسومًا يحل فيه الجيش المصري. 1941 قوات ألمانيا النازية تستولي على كييف عاصمة أوكرانيا السوفيتية خلال الحرب العالمية الثانية.

قوات ألمانيا النازية تستولي على كييف عاصمة أوكرانيا السوفيتية خلال الحرب العالمية الثانية. 1944 بريطانيا تقرر تشكيل لواء يهودي داخل جيشها.

بريطانيا تقرر تشكيل لواء يهودي داخل جيشها. 1957 الولايات المتحدة تقوم بأول اختبار لتفجير قنبلة نووية تحت سطح الأرض.

الولايات المتحدة تقوم بأول اختبار لتفجير قنبلة نووية تحت سطح الأرض. 1963 تعيين أحمد الشقيري ممثلًا لفلسطين في الجامعة العبرية.

تعيين أحمد الشقيري ممثلًا لفلسطين في الجامعة العبرية. 1982 مجلس الأمن يصدر القرار رقم 521 الذين يدين مذبحة صبرا وشاتيلا.

مجلس الأمن يصدر القرار رقم 521 الذين يدين مذبحة صبرا وشاتيلا. 2002 الاستشهادي القسامي إياد رداد يفجر نفسه في حافلة للمستوطنين في تل الربيع وأدت العملية إلى مقتل 8 إصابة و60 آخرين بجروح مختلفة.

الاستشهادي القسامي إياد رداد يفجر نفسه في حافلة للمستوطنين في تل الربيع وأدت العملية إلى مقتل 8 إصابة و60 آخرين بجروح مختلفة. 2004 الطائرات الصهيونية اغتالت القائد القسامي الميداني خالد أبو سلمية واستشهد 5 مواطنين آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين