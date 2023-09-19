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19 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

19 سبتمبر 2023 . الساعة 08:00 بتوقيت القدس
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19 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 19 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1882 الخديوي توفيق يصدر مرسومًا يحل فيه الجيش المصري.
  • 1941 قوات ألمانيا النازية تستولي على كييف عاصمة أوكرانيا السوفيتية خلال الحرب العالمية الثانية.
  • 1944 بريطانيا تقرر تشكيل لواء يهودي داخل جيشها.
  • 1957 الولايات المتحدة تقوم بأول اختبار لتفجير قنبلة نووية تحت سطح الأرض.
  • 1963 تعيين أحمد الشقيري ممثلًا لفلسطين في الجامعة العبرية.
  • 1982 مجلس الأمن يصدر القرار رقم 521 الذين يدين مذبحة صبرا وشاتيلا.
  • 2002 الاستشهادي القسامي إياد رداد يفجر نفسه في حافلة للمستوطنين في تل الربيع وأدت العملية إلى مقتل 8 إصابة و60 آخرين بجروح مختلفة.
  • 2004 الطائرات الصهيونية اغتالت القائد القسامي الميداني خالد أبو سلمية واستشهد 5 مواطنين آخرين.
المصدر / فلسطين أون لاين
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