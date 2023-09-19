19 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 19 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1882 الخديوي توفيق يصدر مرسومًا يحل فيه الجيش المصري.
- 1941 قوات ألمانيا النازية تستولي على كييف عاصمة أوكرانيا السوفيتية خلال الحرب العالمية الثانية.
- 1944 بريطانيا تقرر تشكيل لواء يهودي داخل جيشها.
- 1957 الولايات المتحدة تقوم بأول اختبار لتفجير قنبلة نووية تحت سطح الأرض.
- 1963 تعيين أحمد الشقيري ممثلًا لفلسطين في الجامعة العبرية.
- 1982 مجلس الأمن يصدر القرار رقم 521 الذين يدين مذبحة صبرا وشاتيلا.
- 2002 الاستشهادي القسامي إياد رداد يفجر نفسه في حافلة للمستوطنين في تل الربيع وأدت العملية إلى مقتل 8 إصابة و60 آخرين بجروح مختلفة.
- 2004 الطائرات الصهيونية اغتالت القائد القسامي الميداني خالد أبو سلمية واستشهد 5 مواطنين آخرين.
المصدر / فلسطين أون لاين