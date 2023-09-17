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18 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

17 سبتمبر 2023 . الساعة 14:30 بتوقيت القدس
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18 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 18 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1906 إعصار قوي مصحوب بموجة مد كبيرة في هونغ كونغ يؤدي إلى مقتل 10000 نسمة.
  • 1931 عقد مؤتمر في مدينة نابلس للاحتجاج على تسليح المستعمرات اليهودية وقمع التظاهرات واستعراض الحالة السائدة في فلسطين.
  • 1948 اغتيال عصابات شتيرن الصهيونية الكونت فولت برنادوت وسيط الأمم المتحدة في قضية فلسطين.
  • 1952 رئيس الجمهورية اللبنانية بشارة الخوري يستقيل من الرئاسة تحت ضغط الشارع.
  • 1961 الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد يلقي حتفه إثر سقوط مروحيته.
  • 1978 توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والعدو الصهيوني برعاية أمريكية في منتجع كامب ديفيد بأمريكا.
  • 1988 الكيان العبري يطلق القمر الصناعي الأول "أفق1" لأغراض تجسسية.
  • 2002 مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة آخر في عملية استشهادية قرب مفرق بلدة أم الفحم المحتلة تبنتها سرايا القدس.
المصدر / فلسطين أون لاين
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