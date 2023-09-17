18 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 18 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1906 إعصار قوي مصحوب بموجة مد كبيرة في هونغ كونغ يؤدي إلى مقتل 10000 نسمة.

إعصار قوي مصحوب بموجة مد كبيرة في هونغ كونغ يؤدي إلى مقتل 10000 نسمة. 1931 عقد مؤتمر في مدينة نابلس للاحتجاج على تسليح المستعمرات اليهودية وقمع التظاهرات واستعراض الحالة السائدة في فلسطين.

عقد مؤتمر في مدينة نابلس للاحتجاج على تسليح المستعمرات اليهودية وقمع التظاهرات واستعراض الحالة السائدة في فلسطين. 1948 اغتيال عصابات شتيرن الصهيونية الكونت فولت برنادوت وسيط الأمم المتحدة في قضية فلسطين.

اغتيال عصابات شتيرن الصهيونية الكونت فولت برنادوت وسيط الأمم المتحدة في قضية فلسطين. 1952 رئيس الجمهورية اللبنانية بشارة الخوري يستقيل من الرئاسة تحت ضغط الشارع.

رئيس الجمهورية اللبنانية بشارة الخوري يستقيل من الرئاسة تحت ضغط الشارع. 1961 الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد يلقي حتفه إثر سقوط مروحيته.

الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد يلقي حتفه إثر سقوط مروحيته. 1978 توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والعدو الصهيوني برعاية أمريكية في منتجع كامب ديفيد بأمريكا.

توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والعدو الصهيوني برعاية أمريكية في منتجع كامب ديفيد بأمريكا. 1988 الكيان العبري يطلق القمر الصناعي الأول "أفق1" لأغراض تجسسية.

الكيان العبري يطلق القمر الصناعي الأول "أفق1" لأغراض تجسسية. 2002 مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة آخر في عملية استشهادية قرب مفرق بلدة أم الفحم المحتلة تبنتها سرايا القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين