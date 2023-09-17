الصحة بغزة تناشد لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي

ناشدت وزارة الصحة، المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بإنقاذ حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي، جراء النقص الحاد في مستهلكاتهم الطبية.

وقال مدير عام التعاون الدولي وإدارة المشاريع الوزارة د. مروان أبو سعدة في تصريح صحفي وصل " ": "إن مراكز الغسيل الكلوي الستة المنتشرة في محافظات القطاع تعاني من العجز الشديد في المستهلكات الطبية من فلاتر، وكانيولات، وأنابيب دموية يحتاجها المرضى لإجراء جلسات غسيل الكلوي".

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وأشار د. أبو سعدة إلى النقص الحاد في الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية التي تعانيه المرافق الصحية بسبب الحصار الاسرائيلي مما يتطلب تحركًا عاجلًا من كافة الجهات ذات العلاقة لتوفير احتياجات المرضى واستمرار الخدمة المقدمة لهم قبل فوات الاوان.

وأوضح أن وزارة الصحة تقدم ما يزيد عن 13 ألف جلسة غسيل كلى لمرضى الفشل الكلوي شهريا وهي تمثل لهم الحياة.

المصدر / فلسطين أون لاين