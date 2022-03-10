"الصحة" تطالب بتوفير احتياجات مرضى الفشل الكلوي في غزة

طالبت وزارة الصحة في غزة، كافة الجهات المعنية بتوفير الاحتياجات الطبية من أدوية ومستهلكات لمرضى الفشل الكلوي وزراعة الكلى، وضمان حصولهم على خدمة صحية متكاملة دون منغصات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمرضى الكلى الذي يصادف العاشر من آذار من كل عام، إنها بحاجة لجهودا استثنائية لتعزيز الرعاية الطبية لمرضى الكلى.

وأضافت:" إن جهود الصحة أحدثت شقاً كبيراً في جدار المعاناة والحصار وفتح معه الأمل لـ 1026 مريض بالفشل الكلوي في غزة يتناوبون على جلسات غسيل الكلى في 7 مراكز مجهزة بالكوادر الطبية والتمريضية المؤهلة والمدربة والتي تحتوي على 197 جهاز غسيل كلوي ،بعدما كان مرضى قطاع غزة موزعين فقط على مركزين بهما 62 جهاز غسي كلى فقط.

وأشارت الوزارة إلى أن جهودها لم تتوقف عن تعزيز الخدمات لهؤلاء المرضى، حيث كانت آخر هذه التعزيزات بدء العمل في مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى في شمال القطاع، والذي يعتبر من المراكز النموذجية على خارطة تقديم الخدمة وخفف المعاناة عن مرضى شمال القطاع.

وبينت أنها تمكنت من إجراء عمليات زراعة الكلى في خطوة نوعية طموحة وضمن برنامج وطني انطلق عام 2013 واستمر بجدارة واقتدار، حيث تم خلاله إجراء 113 عملية زراعة كلى بمشاركة طواقمها الطبية والتمريضية، والتي انخرطت في العديد من برامج التدريب محلياً وخارجياً وبخطوات وثابة لتوطين الخدمة بكافة مقوماتها، ولتكون جزءا من سلة الخدمات الجراحية التخصصية التي تقدمها الوزارة.

وذكرت الوزارة، أن القلق والخوف لا يزال يعتري الطواقم الطبية ومرضى الكلى بسبب استمرار الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة والذي يحول دون وصول الأدوية اللازمة لمرضى الفشل الكلوي أو لهؤلاء الذين أجروا عمليات زراعة الكلى، لافتةً إلى أن الحصار يبقيهم أمام خطر عودتهم لجلسات الغسيل الطويلة بسبب غياب الأدوية الضرورية لهم.

وأردفت الصحة : "إن مرضى الكلى على مدار سنوات مضت عاشوا وقع الألم مرتين، مرة بفقدانهم وظائف هذا المكون الرئيس في أجسامهم، ومرة بنقص كبير في أدويتهم ومستهلكاتهم الطبية، فلم يعد الاحتفاء باليوم العالمي لمرضى الكلى في العاشر من آذار من كل عام مجرد يوم نستذكر فيه كيف نحافظ على الكلى ونجنبها عديد الأمراض".

المصدر / فلسطين أون لاين