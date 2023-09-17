17 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 17 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1171 مصر تعود إلى الخلافة العباسية بعد موت آخر الخلفاء الفاطميين العاضد لدين الله.

مصر تعود إلى الخلافة العباسية بعد موت آخر الخلفاء الفاطميين العاضد لدين الله. 1948 منظمة (شتيرن) الصهيونية تغتال الكونت فولك برنادوت المعين من الأمم المتحدة للتوفيق بين الفلسطينيين واليهود في فلسطين.

منظمة (شتيرن) الصهيونية تغتال الكونت فولك برنادوت المعين من الأمم المتحدة للتوفيق بين الفلسطينيين واليهود في فلسطين. 1961 إعدام رئيس وزراء تركيا الأسبق عدنان مندريس.

إعدام رئيس وزراء تركيا الأسبق عدنان مندريس. 1970 انفجار عبوات ناسفة في سفينة يونانية في ميناء غزة أثناء وقوفها في الميناء وهي محملة بالإسمنت المستورد لحساب دوائر الاستيطان الصهيونية.

انفجار عبوات ناسفة في سفينة يونانية في ميناء غزة أثناء وقوفها في الميناء وهي محملة بالإسمنت المستورد لحساب دوائر الاستيطان الصهيونية. 1978 توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والكيان العبري.

توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والكيان العبري. 2010 جيش الاحتلال يغتال إياد شلباية أحد قياديي كتائب عز الدين القسام في منزله بمخيم نور شمس في طولكرم.

جيش الاحتلال يغتال إياد شلباية أحد قياديي كتائب عز الدين القسام في منزله بمخيم نور شمس في طولكرم. 2015 حزب (ليكود) ينشر إعلانًا عبر مواقعه الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أنصاره إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين