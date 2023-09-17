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17 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

17 سبتمبر 2023 . الساعة 08:00 بتوقيت القدس
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17 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 17 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1171 مصر تعود إلى الخلافة العباسية بعد موت آخر الخلفاء الفاطميين العاضد لدين الله.
  • 1948 منظمة (شتيرن) الصهيونية تغتال الكونت فولك برنادوت المعين من الأمم المتحدة للتوفيق بين الفلسطينيين واليهود في فلسطين.
  • 1961 إعدام رئيس وزراء تركيا الأسبق عدنان مندريس.
  • 1970 انفجار عبوات ناسفة في سفينة يونانية في ميناء غزة أثناء وقوفها في الميناء وهي محملة بالإسمنت المستورد لحساب دوائر الاستيطان الصهيونية.
  • 1978 توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والكيان العبري.
  • 2010 جيش الاحتلال يغتال إياد شلباية أحد قياديي كتائب عز الدين القسام في منزله بمخيم نور شمس في طولكرم.
  • 2015 حزب (ليكود) ينشر إعلانًا عبر مواقعه الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أنصاره إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى.
المصدر / فلسطين أون لاين
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