17 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 17 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1171 مصر تعود إلى الخلافة العباسية بعد موت آخر الخلفاء الفاطميين العاضد لدين الله.
- 1948 منظمة (شتيرن) الصهيونية تغتال الكونت فولك برنادوت المعين من الأمم المتحدة للتوفيق بين الفلسطينيين واليهود في فلسطين.
- 1961 إعدام رئيس وزراء تركيا الأسبق عدنان مندريس.
- 1970 انفجار عبوات ناسفة في سفينة يونانية في ميناء غزة أثناء وقوفها في الميناء وهي محملة بالإسمنت المستورد لحساب دوائر الاستيطان الصهيونية.
- 1978 توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والكيان العبري.
- 2010 جيش الاحتلال يغتال إياد شلباية أحد قياديي كتائب عز الدين القسام في منزله بمخيم نور شمس في طولكرم.
- 2015 حزب (ليكود) ينشر إعلانًا عبر مواقعه الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه أنصاره إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى.
المصدر / فلسطين أون لاين