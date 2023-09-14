وفد من "حماس" يلتقي بري ويدعم مبادرته لوقف إطلاق النار في عين الحلوة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، دعم حركته لمبادرة رئيس مجلس النوّاب اللبناني نبيه بري، لتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم "عين الحلوة" بمدينة صيدا جنوب لبنان.

واستقبل بري، اليوم الخميس، وفدا من حركة "حماس" برئاسة أبو مرزوق، وحضور مسؤول الملف الفلسطيني في حركة "أمل" محمد الجباوي، حيث جرى عرض لآخر تطورات الأوضاع في مخيم "عين الحلوة" الذي شهد اشتباكات دموية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، وخسائر مادية كبيرة.

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ونقل بيان صدر عن "حماس" عقب اللقاء، أن أبو مرزوق أدان "كل عمليات إطلاق النار، ونعتبرها عمليات مشبوهة لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية... وأن يهجر الشعب الفلسطيني، وأن يقصف أبناءه، وتراق الدماء من أي طرف من الأطراف هذا ليس عملاً وطنياً، وليس له من الأمن نصيب".

وقال "وضعنا كل ذلك أمام دولة الرئيس (نبيه بري) ونراهن عليه أن يوقف هذه المهزلة التي تحصل في المخيمات، ولا بد من وقف لإطلاق النار وسحب المسلحين وإنهاء العسكرة داخل المخيمات بهذا الشكل المهين وعودة الشعب الفلسطيني إلى مكانه في المخيم وفتح المدارس وانسحاب المقاتلين منها وعودة العملية التعليمية مجددا".

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وأضاف "واثقون بأن دولة الرئيس سوف ينجح في مسعاه، ونحن تعهدنا له أن نبذل قصارى جهدنا من أجل الأمن والعدل وتسليم المطلوبين، وأن نكون أداة خير لشعبنا وللبنان".

وتجددت أمس الاشتباكات المسلحة في مخيم "عين الحلوة"، في خرق جديد لوقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف المختلفة الثلاثاء الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين