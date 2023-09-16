16 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 16 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1931 القوات الإيطالية تعدم شنقًا المجاهد الليبي عمر المختار.

القوات الإيطالية تعدم شنقًا المجاهد الليبي عمر المختار. 1941 احتلال الاتحاد السوفيتي وبريطانيا إيران للإطاحة برضا بهلوي.

احتلال الاتحاد السوفيتي وبريطانيا إيران للإطاحة برضا بهلوي. 1959 الرئيس الفرنسي ديغول يعترف للجزائريين بحق تقرير مصيرهم.

الرئيس الفرنسي ديغول يعترف للجزائريين بحق تقرير مصيرهم. 1972 جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجومًا على المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان، وكانت خسائر المقاومة 15 فدائيًا و18 جنديًا لبنانيًا ولم يعلن الاحتلال عن خسائره.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجومًا على المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان، وكانت خسائر المقاومة 15 فدائيًا و18 جنديًا لبنانيًا ولم يعلن الاحتلال عن خسائره. 1979 الحكومة الصهيونية ترفع الحظر عن شراء اليهود للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية

الحكومة الصهيونية ترفع الحظر عن شراء اليهود للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية 1982 ارتكبت قوات الكتائب اللبنانية وجيش لبنان الجنوبي وبالتعاون مع جيش الاحتلال الصهيوني مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا ضد الفلسطينيين العزل ليلًا، أما عدد القتلى فغير معروف وتختلف الروايات حول ذلك، فالصليب الأحمر ذكر أنه جمع 3000 جثة، بينما جمع أفراد المليشيا 2000 جثة إضافية.

ارتكبت قوات الكتائب اللبنانية وجيش لبنان الجنوبي وبالتعاون مع جيش الاحتلال الصهيوني مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا ضد الفلسطينيين العزل ليلًا، أما عدد القتلى فغير معروف وتختلف الروايات حول ذلك، فالصليب الأحمر ذكر أنه جمع 3000 جثة، بينما جمع أفراد المليشيا 2000 جثة إضافية. 2001 كمن مجاهدو القسام لقوة عسكرية راجلة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفر الهجوم عن مقتل صهيوني وجرح (4) آخرين، فيما عاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام.

كمن مجاهدو القسام لقوة عسكرية راجلة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفر الهجوم عن مقتل صهيوني وجرح (4) آخرين، فيما عاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام. 2003 استشهاد قائد سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي في منطقة الخليل؛ أحمد فوزي عبد اللطيف أبو دوش (24 عامًا)، و ذلك خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في مدينة دورا.

المصدر / فلسطين أون لاين