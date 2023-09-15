15 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 15 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1882 القوات البريطانية تحتل القاهرة وتنفي أحمد عرابي إلى جزيرة سيلان.

القوات البريطانية تحتل القاهرة وتنفي أحمد عرابي إلى جزيرة سيلان. 1969 مجلس الأمن الدولي يصدر القرار رقم 271 الذي يدين "إسرائيل" لتدنيسها المسجد الأقصى ويعبر عن حزنه للضرر البالغ الذي ألحقه الحريق بالمسجد الأقصى في القدس يوم 21/8/1969 في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

مجلس الأمن الدولي يصدر القرار رقم 271 الذي يدين "إسرائيل" لتدنيسها المسجد الأقصى ويعبر عن حزنه للضرر البالغ الذي ألحقه الحريق بالمسجد الأقصى في القدس يوم 21/8/1969 في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي. 1982 الكيان العبري يغزو مدينة بيروت في أعقاب اغتيال الرئيس اللبناني بشير الجميل.

الكيان العبري يغزو مدينة بيروت في أعقاب اغتيال الرئيس اللبناني بشير الجميل. 1983 استقالة " مناحيم بيغن" من منصبه رئيسًا لوزراء الكيان العبري.

استقالة " مناحيم بيغن" من منصبه رئيسًا لوزراء الكيان العبري. 2003 الاتحاد الأوروبي _يضع حركتي حماس والجهاد الإسلامي_ ضمن قائمة الإرهاب بعد ضغوط أمريكية وإسرائيلية.

الاتحاد الأوروبي _يضع حركتي حماس والجهاد الإسلامي_ ضمن قائمة الإرهاب بعد ضغوط أمريكية وإسرائيلية. 2005 المحكمة الإسرائيلية العليا تشرع بناء جدار الفصل العنصري.

المحكمة الإسرائيلية العليا تشرع بناء جدار الفصل العنصري. 2005 الهروب والاندحار الصهيوني من قطاع غزة حيث تم كنس العدو من كافة المستوطنات الصهيونية الجاثمة على أراضي قطاع غزة، بأمر من رئيس الوزراء الصهيوني آنذاك "أرئيل شارون" بفعل شدة ضراوة المقاومة والعمليات النوعية في غزة.

الهروب والاندحار الصهيوني من قطاع غزة حيث تم كنس العدو من كافة المستوطنات الصهيونية الجاثمة على أراضي قطاع غزة، بأمر من رئيس الوزراء الصهيوني آنذاك "أرئيل شارون" بفعل شدة ضراوة المقاومة والعمليات النوعية في غزة. 2006 مقتل العقيد جاد تايه، مسؤول العلاقات الدولية في جهاز المخابرات الفلسطيني، وأربعة من مرافقيه، برصاص مجهولين في شارع البحر غرب معسكر الشاطئ للاجئين بغزة.

مقتل العقيد جاد تايه، مسؤول العلاقات الدولية في جهاز المخابرات الفلسطيني، وأربعة من مرافقيه، برصاص مجهولين في شارع البحر غرب معسكر الشاطئ للاجئين بغزة. 2009 الإفراج عن الصحفي العراقي منتصر الزيدي الذي اكتسب شهرة عالمية بعدما رشق الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بحذائه.

المصدر / فلسطين أون لاين