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لامبارد يستعد لخوض تجربة جديدة خارج الدوري الانجليزي

13 سبتمبر 2023 . الساعة 18:29 بتوقيت القدس
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لامبارد يستعد لخوض تجربة جديدة خارج الدوري الانجليزي

يرغب نادي أولمبيك ليون الفرنسي، في تعيين الإنجليزي فرانك لامبارد، مديرًا فنيًا للفريق الأول، خلفًا للفرنسي لوران بلان الذي أقيل بعد النتائج المخيبة للفريق في مطلع الموسم الحالي واحتلاله المركز الثامن عشر (الأخير) في الدوري المحلي.

ووفقًا لما أورده تقرير نشرته شبكة "90MIN" العالمية، فإن المسؤولين في نادي ليون يرون أن المدرب السابق للبلوز سيكون مناسبًا لتدريب فريقهم خلفًا للمدرب السابق بلان.

ولا يعمل لامبارد في أيّ نادٍ في الوقت الحالي؛ إذ لم يتولَّ تدريب فريق جديد مُنذ الرحيل عن تشيلسي في نهاية موسم 2022-23، ومن المنتظر أن يدخل ليون في مفاوضات معه لمعرفة موقفه من التدريب في الدوري الفرنسي.

وتضم قائمة المُرشحين لتدريب ليون عدة أسماء مثل الإسباني جولين لوبيتيغي، المدير الفني السابق لوولفرهامبتون واندررز، والألماني أوليفر غلاسنر، المدير الفني السابق لآينتراخت فرانكفورت والمُرشح أيضًا لتدريب منتخب ألمانيا خلفًا لمواطنه هانز فليك.

ولم يحقق ليون أي فوز في الدوري الفرنسي حتى الآن مع مرور أربع جولات من المسابقة؛ إذ يملك نقطة واحدة من تعادل مع نيس، فيما هُزم من ستراسبورغ (2-1)، ومونبلييه (4-1)، وباريس سان جيرمان بالنتيجة نفسها.

ويستعد ليون لملاقاة لوهافر، يوم الأحد بعد المُقبل 17 سبتمبر/ أيلول 2023، على ملعب "غروباما ستاديوم"، في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

المصدر / فلسطين اونلاين
#الدوري الانجليزي #لامبارد

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