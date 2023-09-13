الكشف عن سبب تعثر رحيل سانشو عن مانشستر يونايتد

كشفت وسائل إعلام بريطانية، ما دار خلف الكواليس بين مانشستر يونايتد، ولاعبه جادون سانشو، بعد هجوم الأخير على المدرب الهولندي، إيريك تين هاغ، ومحاولات النادي ببيع الجناح الإنجليزي لأحد الأندية الناشطة في دوري روشن السعودي، مشيرة إلى أن حفلًا تسبب بتعثر صفقة رحيله عن النادي.



ووقعت أزمة في مانشستر يونايتد عقب الهزيمة من أرسنال (3-1) في 3 سبتمبر/ أيلول الماضي، بعدما تحدث تين هاغ في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة مؤكدًا أنّ سبب غياب سانشو عن اللقاء هو "ضعف" أداء اللاعب في التدريبات.



ورد سانشو ببيان عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) ليؤكد أنّه كان "كبش فداء"، مُضيفًا: "من فضلكم لا تصدقوا كل ما تقرؤوه، لن أسمح لأحد أن يقول عني أشياء كاذبة، لقد تدربت جيدًا هذا الأسبوع، أعتقد أن هناك أسبابًا أخرى لاستبعادي".



تلك التغريدة التي شاهدها أكثر من 60 مليون مستخدم، قبل أن يحذفها سانشو في وقتٍ لاحق، تسببت في غضب كبير للمدرب تين هاغ، ليطلب من إدارة النادي التخلص من اللاعب.



وأوضحت صحيفة "ذا أثيلتيك" في تقرير لها، نُشر صباح اليوم الأربعاء 13 سبتمبر/ أيلول، أن مانشستر يونايتد عرض سانشو على أندية في الدوري السعودي وأخبره بأنه يريد الحصول على 65 مليون جنيه إسترليني لبيع اللاعب الذي انضم ليونايتد في يوليو/ تموز 2021، مقابل 73 مليون باوند، لكن الفكرة قوبلت بالرفض من اللاعب السابق لدورتموند.



وأوضح المصدر ذاته أن سانشو ركب الطائرة وكان يُعتقد أنّه سيتجه، ليلة الأربعاء 6 سبتمبر، إلى السعودية، قبل نهاية سوق الانتقالات في دوري روشن بـ24 ساعة فقط، ولكنه بدلًا من أن يتجه شرقًا ذهب غربًا نحو نيويورك ليحضر حفلة عيد ميلاد نجم كرة السلة جون وول، ليقضي على أي آمال لرحيله عن يونايتد في الميركاتو الصيفي المنقضي مؤخرًا.

المصدر / فلسطين اونلاين