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14 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

13 سبتمبر 2023 . الساعة 14:18 بتوقيت القدس
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14 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 14 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 786 هارون الرشيد يتولى الخلافة بعد مقتل أخيه الهادي.
  • 1960 تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
  • 1970 الاحتلال الإسرائيلي يبدأ مشروع بناء الحي اليهودي وسط مدينة الخليل.
  • 1982 اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب بشير الجميل قبل تسلمه مهامه بأيام.
  • 1993 هاجم مجاهدو القسام بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية حافلة صهيونية يرافقها جيب عسكري جنوب الخليل، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الجنود، ثم أطلقوا النار على قوة راجلة فأصابوا 4 منهم، وقد ارتقى خلال الاشتباك القائد محمد عزيز رشدي.
  • 2001 فجَّر مجاهدو القسام عبوة ناسفة بجيب صهيوني على طريق الباذان قرب نابلس، ما أدى إلى تدميره ومقتل وإصابة من فيه وقد قام المجاهدون بتصوير العملية وعرضها على وسائل الإعلام.
  • 2004 عملية استشهادية نفذها الشاب يوسف إغبارية من كتائب شهداء الأقصى قرب قلقيلية تؤدي إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين.
  • 2014 المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يكشف عن غرق قارب مهاجرين معظمهم من سكان قطاع غزة قبالة السواحل الإيطالية وفقدان عائلات بأكملها في عرض البحر المتوسط.
المصدر / فلسطين أون لاين
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