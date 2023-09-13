14 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 14 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

786 هارون الرشيد يتولى الخلافة بعد مقتل أخيه الهادي.

هارون الرشيد يتولى الخلافة بعد مقتل أخيه الهادي. 1960 تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). 1970 الاحتلال الإسرائيلي يبدأ مشروع بناء الحي اليهودي وسط مدينة الخليل.

الاحتلال الإسرائيلي يبدأ مشروع بناء الحي اليهودي وسط مدينة الخليل. 1982 اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب بشير الجميل قبل تسلمه مهامه بأيام.

اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب بشير الجميل قبل تسلمه مهامه بأيام. 1993 هاجم مجاهدو القسام بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية حافلة صهيونية يرافقها جيب عسكري جنوب الخليل، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الجنود، ثم أطلقوا النار على قوة راجلة فأصابوا 4 منهم، وقد ارتقى خلال الاشتباك القائد محمد عزيز رشدي.

هاجم مجاهدو القسام بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية حافلة صهيونية يرافقها جيب عسكري جنوب الخليل، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الجنود، ثم أطلقوا النار على قوة راجلة فأصابوا 4 منهم، وقد ارتقى خلال الاشتباك القائد محمد عزيز رشدي. 2001 فجَّر مجاهدو القسام عبوة ناسفة بجيب صهيوني على طريق الباذان قرب نابلس، ما أدى إلى تدميره ومقتل وإصابة من فيه وقد قام المجاهدون بتصوير العملية وعرضها على وسائل الإعلام.

فجَّر مجاهدو القسام عبوة ناسفة بجيب صهيوني على طريق الباذان قرب نابلس، ما أدى إلى تدميره ومقتل وإصابة من فيه وقد قام المجاهدون بتصوير العملية وعرضها على وسائل الإعلام. 2004 عملية استشهادية نفذها الشاب يوسف إغبارية من كتائب شهداء الأقصى قرب قلقيلية تؤدي إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين.

عملية استشهادية نفذها الشاب يوسف إغبارية من كتائب شهداء الأقصى قرب قلقيلية تؤدي إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين. 2014 المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يكشف عن غرق قارب مهاجرين معظمهم من سكان قطاع غزة قبالة السواحل الإيطالية وفقدان عائلات بأكملها في عرض البحر المتوسط.

المصدر / فلسطين أون لاين