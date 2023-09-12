"أبو كويك" يدعو لأوسع مشاركة في الوقفات الجماهيرية نصرة للأسرى

دعا القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك إلى أوسع مشاركة شعبية في الفعاليات الجماهيرية في كافة المحافظات، نصرة للأسرى في سجون الاحتلال.

وقال أبو كويك إن الأسرى الفلسطينيين سيدخلون في إضراب مفتوح يوم الخميس القادم، وذلك يستوجب حراكًا ووقفات مناصرة للأسرى بدءًا من اليوم الثلاثاء.

وأكد على أن التحدي كبير ويحتاج إلى وحدة الصف الوطني وأن نكون أوفياء لأهل الوفاء لمن ضحوا بأعمارهم وزهرات شبابهم في سبيل قضيتنا المقدسة، مشددًا على أن "النضال سيستمر حتى تحقيق أهداف إخواننا الأسرى".

ووجه رسالة للأسرى قائلا: "إن شعبنا الفلسطيني ومن خلفكم ويدعمكم، ومقاومة شعبنا الأصيلة معكم وتراقب لحظة بلحظة التطورات في السجون ولن تتخلى عن الأسرى البواسل بأي شكل من الأشكال".

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للمشاركة الواسعة في فعاليات إسناد الأسرى ونصرتهم ضد السجان اليوم الثلاثاء، وذلك تلبية لدعوة اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة.

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وستعم الفعاليات الإسنادية كافة المحافظات الفلسطينية، وستجري في رام الله أمام مقر الصليب الأمر الساعة الحادية عشر صباحاً، إلى جانب وقفة أخرى الساعة التاسعة مساءً أمام دوار المنارة.

وتنطلق وقفة جماهيرية من أمام المحافظة بجنين، وذلك الساعة الحادية عشر صباحاً، فيما تخرج وقفة نابلس وسط ميدان الشهداء الساعة السادسة مساءً.

ومن المقرر أن يتم تنظيم وقفتين مساندتين للأسرى في طولكرم، الأولى الساعة العاشرة صباحاً أمام مقر الصليب الأحمر، والثانية بعد صلاة المغرب من أمام مدخل مخيم نور شمس.

وستنطلق وقفات إسنادية في بيت لحم وقلقيلية وطوباس وأريحا، الأولى ستكون عند دوار الأسرى "السينما" الساعة الثانية عشر ظهراً، والوقفة الثانية الساعة الحادية عشر والنصف أمام جامعة القدس المفتوحة، والثالثة أمام مسجد دوار الشهداء الساعة السابعة والنصف مساءً، والرابعة أمام دوار مدينة أريحا الساعة 7 مساءً.

وقالت حركة حماس سابقا، إن الحرب المفتوحة على الأسرى بقرارات حكومية صهيونية إجرامية لن تكسر إرادتهم، ولن تؤثر في معنوياتهم، وسيواجه العدو أسودا في السجون لا يقبلون الضيم ولا يستسلمون لقرارات الاحتلال وسحب المنجزات، وسيقاومون بكل ما يملكون وعيونهم على الأقصى والحرية القريبة.

وأكدت وقوف شعبنا بأكمله إلى جانبهم في معركة الحرية والتصعيد المرتقب ضد إدارة سجون الاحتلال بعد إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام منتصف الشهر الجاري.

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وكانت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة قد دعت جماهير شعبنا لأوسع مشاركة لدعم الاسرى في مواجهة السجان والوزير الفاشي “بن غفير”، وذلك عبر المشاركة في الوقفات الجماهيرية اليوم الثلاثاء، في كافة المدن والقرى بمحافظات الوطن، تحت عنوان: "وحدة الأحرار- عنوان الانتصار".

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، دعمها للخطوات النضالية للحركة الأسيرة ضد إجراءات الاحتلال، داعية أبناء شعبنا إلى النفير والاستجابة لنداء الأسرى.

وأكدت شخصيات وطنية ونواب على أهمية وقوف الجميع عند مسؤولياته، إلى جانب الوقوف بشكل صادق وحقيقي وشامل لمساندة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين