"قرعاوي" يدعو لنصرة الأسرى والمشاركة الواسعة بالوقفات الإسنادية لهم

دعا النائب فتحي قرعاوي، إلى نصرة الأسرى داخل سجون الاحتلال والمشاركة الواسعة في الوقفات الإسنادية المقررة مساء غداً الثلاثاء، دعماً للخطوات النضالية التي يخوضها الأسرى.

وقال قرعاوي إنه "يجب نصرة الأسرى بكل ما نستطيع، بدءاً من الاعتصامات والوقفات الجماهيرية، مروراً بالتضامن مع أهاليهم ودعمهم وإسنادهم".

وشدد على أهمية نصرة الأسرى بكافة السبل وعلى جميع الأصعدة، إلى جانب رفع شعارات تؤيد مطالبهم العادلة، لمساعدتهم على انتزاعها من إدارة السجان.

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وأشار إلى أنه في الفترات الماضية كانت حركة الشارع الفلسطيني تأتي منسجمة تماما مع حركة السجون في كل الفعاليات التي تنطلق من السجون، موضحاً أن انسجام الشارع الفلسطيني مع الأسرى والحركة الأسيرة يؤدي إلى رفع معنوياتهم ودفعهم باتجاه استمرار فعالياتهم بكل قوة.

وشدد قرعاوي على أن نصرة الأسرى والوقوف إلى جانبهم هي طريقة من طرق الضغط على إدارات السجون لتحقيق مطالب الأسرى وتسريع تسجيل الانتصار في معركة الأسرى مع الاحتلال.

وأكد على أنه اليوم بحاجة لمثل تلك الفعاليات، بحيث تتلاقى فعاليات الداخل والخارج فتضطر إدارات السجون، لتلبية مطالب الأسرى والتوقف عن اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق الأسرى.

وفي وقت سابق، دعت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة جماهير شعبنا لأوسع مشاركة لدعم الاسرى في مواجهة السجان والوزير الفاشي "بن غفير"، وذلك عبر المشاركة في الوقفات الجماهيرية غداً الثلاثاء الساعة التاسعة مساءً.

وستخرج الوقفات الجماهيرية بشكل مركزي في كافة المدن والقرى بمحافظات الوطن، تحت عنوان: "وحدة الأحرار- عنوان الانتصار".

وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، دعمها للخطوات النضالية للحركة الأسيرة ضد إجراءات الاحتلال، داعية أبناء شعبنا إلى النفير والاستجابة لنداء الأسرى.

وأكدت شخصيات وطنية ونواب على أهمية وقوف الجميع عند مسؤولياته، إلى جانب الوقوف بشكل صادق وحقيقي وشامل لمساندة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين