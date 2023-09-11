فصائل المقاومة تعلن دعمها لخطوات الأسرى وتدعو للنفير غدا

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، دعمها للخطوات النضالية للحركة الأسيرة ضد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، داعية أبناء شعبنا إلى النفير والاستجابة لنداء الأسرى.

وشددت الفصائل على ضرورة المشاركة الواسعة في الفعاليات الجماهيرية بعنوان (وحدة الأحرار .. عنوان الانتصار) مساء غد الثلاثاء الساعة 9 مساء بكل المحافظات؛ للتأكيد أننا لن نخذل الأسرى ولن نسمح للاحتلال بالاستفراد بهم.

ودعت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة جماهير شعبنا العظيم لأوسع مشاركة لدعم أسراه في مواجهة السجان ووزير الفاشية الصهيوني "بن غفير"، وذلك عبر المشاركة في الوقفات الجماهيرية غدًا الثلاثاء 12/9/2023م الساعة 09:00 مساءً في مراكز المدن والقرى في كافة محافظات الوطن تحت عنوان "وحدة الأحرار - عنوان الانتصار".

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وأكدت شخصيات وطنية ونواب على أهمية وقوف الجميع عند مسؤولياته، إلى جانب الوقوف بشكل صادق وحقيقي وشامل لمساندة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال بن غفير قد طالب سابقًا بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى، وبعد فشله يريد أن يطبق السياسة بأساليب أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين